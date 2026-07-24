Huracán recibe a Banfield con la mira puesta en un buen arranque del Clausura

El Globo debutará este viernes ante el Taladro en Parque Patricios. Los de Pedro Troglio buscan dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina, mientras que la visita afronta un delicado presente institucional y económico.

Huracán comenzará este viernes su camino en el Torneo Clausura cuando reciba a Banfield , en un partido que marcará el regreso oficial de ambos equipos tras el receso por la Copa del Mundo.

El encuentro se disputará desde las 21.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó , contará con el arbitraje de Juan Pafundi , mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR. La transmisión será de ESPN Premium .

Huracán quiere empezar con una sonrisa

Luego del parate mundialista, el conjunto de Parque Patricios renueva sus expectativas de cara al segundo semestre del año, con el objetivo de ser protagonista en el campeonato y mejorar la imagen que dejó en su última presentación oficial.

El equipo dirigido por Pedro Troglio intentará dejar atrás la eliminación sufrida frente a Barracas Central en la Copa Argentina, un resultado que significó un duro golpe para las aspiraciones del Globo.

Con el inicio del Clausura, Huracán buscará hacerse fuerte en condición de local y sumar sus primeros tres puntos para alimentar la ilusión de pelear por los puestos de arriba.

Banfield, entre la necesidad deportiva y la crisis económica

Enfrente estará un Banfield que atraviesa un momento complejo tanto dentro como fuera de la cancha.

El Taladro iniciará el segundo semestre inmerso en una delicada crisis económica, una situación que condicionó la planificación deportiva y obligó al cuerpo técnico a apostar por varios futbolistas surgidos de las divisiones inferiores.

Además de las dificultades financieras, el plantel sufrió algunas bajas importantes, por lo que la dirigencia buscará sostener la competitividad promoviendo juveniles de la Reserva y realizando un mercado de pases austero.

Un duelo con necesidades diferentes

Mientras Huracán intentará ratificar su condición de candidato y comenzar el torneo con una victoria frente a su público, Banfield buscará dar el golpe en Parque Patricios para ganar confianza en un semestre que se presenta desafiante.

Con realidades diferentes, pero la misma ilusión de arrancar con el pie derecho, ambos equipos protagonizarán uno de los encuentros que abrirán el telón del Torneo Clausura.