Unión visita a Platense con un historial muy parejo y una larga deuda en Vicente López

El Tatengue debutará este viernes desde las 21.15 en el Torneo Clausura. El Calamar tiene una mínima ventaja en el historial, mientras que los rojiblancos llevan casi 28 años sin ganar en condición de visitante.

El inicio del Torneo Clausura pondrá nuevamente cara a cara a Unión y Platense, dos equipos que escribirán un nuevo capítulo de un historial tan extenso como equilibrado. El encuentro se disputará este viernes, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Vicente López, donde el Tatengue intentará cortar una larga racha sin victorias frente al Calamar.

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Los antecedentes muestran una leve supremacía del conjunto bonaerense, aunque las diferencias son mínimas y reflejan la paridad que existió a lo largo de los años entre ambos clubes.

Platense manda por apenas un partido

En total, Unión y Platense se enfrentaron en 57 oportunidades de manera oficial, con un balance muy ajustado.

El Calamar ganó 20 partidos, mientras que el Tatengue se impuso en 19 ocasiones. Los 18 empates completan una estadística que deja en claro que se trata de uno de los cruces más equilibrados del fútbol argentino.

Con esos números como antecedente, el duelo del viernes aparece como una buena oportunidad para que Unión iguale el historial general.

El último antecedente fue para el Calamar

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Vicente López fue el 2 de diciembre de 2024, en un encuentro que terminó con triunfo de Platense por 1-0.

Aquella noche, el único gol del partido fue convertido por Mateo Pellegrino, de penal, en un desarrollo muy disputado y con escasas situaciones de peligro.

Ese resultado profundizó la racha favorable del Calamar cada vez que recibe al conjunto santafesino.

La última alegría rojiblanca

Para encontrar el último triunfo de Unión sobre Platense hay que remontarse al 4 de marzo de 2022.

En aquella oportunidad, el equipo santafesino se quedó con la victoria por 1-0 en el estadio 15 de Abril, gracias a un gol del delantero uruguayo Jonatan Álvez, resultado que hasta hoy representa el último festejo tatengue en este historial.

Una cuenta pendiente que lleva casi tres décadas

Si el desafío es ganar en Vicente López, la misión será todavía más exigente. La última victoria de Unión en cancha de Platense ocurrió el 14 de septiembre de 1998, por el Torneo Apertura de ese año, cuando protagonizó una actuación memorable y se impuso por 5-2.

Los goles rojiblancos fueron convertidos por Darío Gigena, en dos oportunidades, Martín Perezlindo, Matías Donnet y Germán Castillo. Para Platense descontaron Pablo Erbín, mientras que el restante tanto fue un gol en contra de Juan Pablo Cárdenas.

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Aquel equipo era dirigido por Mario Nicolás Zanabria, mientras que el Calamar tenía como entrenador a Carlos Alberto Picerni. Además, el partido quedó marcado por la expulsión del arquero local Fabián Cancelarich, a los 30 minutos del segundo tiempo, por decisión del árbitro Oscar Sequeira.

Un nuevo capítulo para un duelo histórico

Con un historial prácticamente empatado y una larga sequía como visitante, Unión afrontará el estreno en el Clausura con un doble objetivo: comenzar el campeonato con una victoria y, al mismo tiempo, romper una racha de casi 28 años sin ganar en Vicente López, un escenario que históricamente le resultó esquivo al conjunto rojiblanco.