Huracán superó a Banfield y se metió en zona de playoffs en el grupo A

Huracán le ganó este sábado a Banfield 1 a 0 en el Ducó por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, entró en la zona de playoffs y volvió al triunfo luego de seis fechas. Por otro lado, el Taladro se quedó con 10 en cancha luego de que Gabriel Vega vio la roja a los 25' del segundo tiempo.

El desahogo deFrank Kudelkay de todos los hinchas deHuracánen el Palacio Ducó tenía sus razones. Hace tiempo que al Globo todo le cuesta el doble,pero esta vez luchó, ganó y festejó: fue 1-0 con el gol de Lucho Giménez, que lo pone otra vez arriba en la tabla de la Zona A.

Banfield dominó el juego y fue el dueño de las situaciones claras,aunque terminó chocando siempre con Galíndez, el arquero de selección que tiene el Globo que casualmente fue citado por Sebastián Becaccece para los amistosos que Ecuador jugará en Estados Unidos la semana próxima en el marco de la Fecha FIFA. El 1 se hizo gigante ante Auzmendi en dos oportunidades (una mano a mano) y después tuvo suerte con el bombazo que Abraham estrelló en el trevesaño.

Al Taladro le faltó el gol, nada más. Gol que esta vez sí pudo convertir el local después de la buena asistencia de Miljevic ydel centro de Guidara para Giménez, que de cabeza puso la ventaja. Fue lo único del equipo de Kudelka en el PT, porque después le costó todo, desde las triangulaciones hasta la definición de las acciones. Salvo en la del gol que consiguió después del que le había hecho a Unión en la fecha 6, hace un mes y medio.

A partir de ahí tomó otra postura Huracán, que volvió a ganar tras seis partidos (4 PE y 2 PP). Creció en el juego al mismo tiempo que Banfield se apichonó y lejos estuvo de ser ese que en el PT se lo llevó puesto.Kudelka metió mano y cambió esquema y nombres: adentro Waller por adentro (afuera Cabral) y Urzi, un ex Taladro, que aportó velocidad de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Eso,sumado a la roja innecesaria de Vega, casi que bajaron la persiana, aunque Sepúlveda metió un cabezazo en un palo en la última del partido.El Globo luchó y ganó un partido clave para meterse en playoffs.

