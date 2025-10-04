La Selección Sub 20 derrotó a Italia y terminó con puntaje ideal en el Grupo D del Mundial

La Selección Argentina Sub 20 le ganó 1-0 a Italia por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de Chile y se quedó con el primer puesto

La Selección Argentina Sub 20 le ganó este sábado por la noche por 1-0 a Italia por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de Chile y se quedó con el primer puesto. En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el defensor Dylan Gorosito rompió el cero a los 30 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los nueve puntos, cierra la primera fase con puntaje ideal y se quedó con Grupo D. Ya en octavos de final, la Albiceleste jugará el próximo miércoles a las 16.30 en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago ante Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica, los tres mejores terceros que podrían ser rivales de Argentina.

Por su parte, los de Carmine Nunziata culminaron en el segundo lugar del Grupo D con 4 puntos y, en octavos de final, enfrentará al ganador del Grupo E el jueves a las 16.30 en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago.

Argentina e Italia desarrollaron un encuentro friccionado, con ambos equipos sin poder vulnerar las defensas rivales. La primera ocasión clara la tuvieron los de Diego Placente con el defensor y capitán Julio Soler que desbordó por la derecha y envió un centro pasado que se fue cerrando y terminó pegando en el travesaño del arquero Nunziante, cerca de los 20 minutos de juego.

A los 38 minutos, el mediocampista Lorenzo Riccio marcó el 1-0 para la selección de Italia tras un desborde de Francesco Verde en el que la pelota llegó al borde del área chica, donde Riccio la empujó y anotó pero el árbitro costarricense Keylor Herrera recurrió al VAR y decidió anular el tanto debido a que consideró que Verde le robó la pelota a Santiago Fernández con infracción en el inicio de la jugada.

En el complemento, a los 30 minutos, el defensor Dylan Gorosito encaró en diagonal desde la izquierda, pisó el área y, dentro de ella, se sacó a Emanuel Benjamín, luego a Andrea Natali y quedó mano a mano con el arquero Nunziante, al cual le definió sutilmente, abriendo el marcador para la Selección Argentina.

Embed - ARGENTINA 1 ITALIA 0: GOLAZO DE DYLAN GOROSITO Y PRIMEROS CON PUNTAJE IDEAL - MUNDIAL SUB 20 2025

Síntesis de Argentina e Italia

Argentina: Santino Barbi; Valente Pierani, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Christian Corradi, Andre Natali; Javison Idele, Mattia Liberali, Alessandro Berretta, Emmanuel Benjamin; Ismael Konaté, Alvin Okoro y Lorenzo Riccio. DT: Carmine Nunziata.

Gol en el segundo tiempo: 30m. Dylan Gorosito (A).

Cambios en el segundo tiempo: 17m. Dylan Gorosito por Santiago Fernández (A) e Ian Subiabre por Alejo Sarco (A); 24m. Mattia Mamini por Lorenzo Riccio (I) y Jacopo Sardo por Francesco Verde (I); 26m. Gianluca Prestianni por Álvaro Montoro (A) y Mateo Silvetti por Santino Andino (A); 38m. Marco Romano por Alvin Okoro (I), Cristian Cama por Emmanuel Benjamin (I) y Emanuele Sala por Mattia Liberali (I).

Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso.

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica).