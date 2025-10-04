Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

El clásico de la fecha 6 del Clausura Chijí Serenotti de Liga Santafesina entre Colón y Unión fue empate. Colón (SJ) y Guadalupe siguen punteros en sus zonas

En un partido muy flojo, el clásico finalizó igualado 0 a 0.

Se concretó la fecha 6 del Torneo Clausura de Primera A Norberto Serenotti que organiza la Liga Santafesina . El clásico de la ciudad en el ámbito liguista quedó en deuda, ya que Colón y Unión , finalizaron igualados 0 a 0 en el predio 4 de Junio, ante un buen marco de público y en una jornada muy calurosa.

En la Zona 1, Colón de San Justo empató ante Ateneo en la autopista pero sigue siendo puntero, mientras que en el Mauricio Martínez, Sportivo Guadalupe venció a Náutico El Quillá y continúa siendo el líder de la Zona 2. En Cabaña Leiva, La Salle y Sanjustino no se sacaron diferencias, y en Colonia San José, Pucará sorprendió a la UNL al derrotarlo por 3 a 0.

Los resultados de la sexta fecha del Chijí Serenotti

Este sábado se jugó una nueva jornada de la Copa Isósceles de la Primera División liguista, precisamente se disputó la sexta fecha del Clausura Norberto Serenotti, donde el Clásico de Santa Fe terminó igualado y donde Guadalupe ganó en barrio Sur para sacarle cinco puntos al campeón Sanjustino. Gimnasia aprovechó el empate de Colón de San Justo y se ubicó en el segundo puesto de la Zona A tras ganarle al Rojo.

4102025 F02 LIGA SANTAFESINA CLASICO COLON UNION PREDIO 4 DE JUNIO El equipo de Colón que igualó sin goles en el predio 4 de Junio de la autopista. Fotos gentileza Rodrigo Müller

El derby del fútbol santafesino terminó 0 a 0, el mismo se disputó en el predio 4 de Junio, con presencia de hinchas sabaleros y tatengues. Como era de esperar, el clásico fue parejo pero bastante deslucido, con dos equipos que buscaron no perder ante el rival de turno. Por otra parte, Sportivo Guadalupe y Colón de San Justo lograron defender sus ubicaciones en la cima de sus sus zonas ante El Quillá y Ateneo Inmaculada. El elenco de Flaco Tobaldo derrotó 2 a 0 a El Quillá en cancha de Independiente, y el Conquistador igualó con el conjunto Colegial 2 a 2.

En Cabaña Leiva, fue empate 0 a 0 entre La Salle Jobson y Sanjustino. Se trató de un partido con llegadas y tapadas de los arqueros. El primer tiempo las más claras la tuvo el Matador, mientras que en el complemento, pese a tener un expulsados apenas transcurrián los 4 minutos de juego, La Salle tuvo las mejores oportunidades, y por las tapadas de Cristian Reginelli el partido no se movió del 0.

4102025 F03 LIGA SANTAFESINA CLASICO COLON UNION PREDIO 4 DE JUNIO Unión no tuvo un buen rendimiento y se llevó un empate del predio Sabalero. Fotos gentileza Rodrigo Müller

Síntesis:

Colón 0- Unión 0

Colón: Gianluca Valdiviezo; Braulio Gennaro, Facundo Galván, Bautista Maillier, Felipe Deltler, Facundo Contreras, Bruno Venencia, Nehemías Portillo, Mauricio Paz y Lionel Jantón. DT: Rodrigo Aconde.

Unión: Mateo Raschia; Ignacio Isla, Lucas Ayala, Felipe Zilli, Santiago Coria, Matías Schultz, Facundo Iacono, Simón Bigot, Alan Sosa, Santino Sottocorno y Agustín Benavidez. DT: Juan De Olivera.

Goles: no hubo

Cambios: Jonás Navarro x Contreras, Lucas Genelet x Portillo, Abel Galbón x Jentón, Iván Barbona x Paz y Máximo Johnston (C); Mario Mosset x Coria, Gerónimo Faría x Bigot, Fausto Perezlindo x Benavídez, Ignacio Mansilla x Sottocorno y Juan Peralta x Iacono (U).

Amonestados: Gian Valdiviezo, Bautista Maillier y Felipe Deltler (C); Lucas Ayala, Santino Sottoloarno y Tomás Fagioli (U).

Cancha: predio 4 de Junio

Árbitro: Maximiliano Moya (LSF)

- Resultados 6° fecha Norberto Serenotti

- Zona 1:

Universidad 0 – Pucará 3 (Nahuel Manchado, Juan Sánchez y Matías Ferraras)

Ateneo Inmaculada 2 (Blas López x2) – Colón de San Justo 2 (Franco Jominy y Matías Fantín)

Academia AC 2 (Elian Aquino y Yoel Velázquez) – Deportivo Nobleza 2 (Cristian Finucci x2)

Ciclón Racing 2 (Diego Fornillo y Walter Gómez) – Juventud Unida 0

Gimnasia y Esgrima 1 (Santiago Rizzo) – Independiente 0

- Zona 2:

Náutico El Quillá 0 – Sportivo Guadalupe 2 (Nicolás Jovellano y Leonardo Iorlano)

La Salle Jobson 0 – Sanjustino 0

Nacional 2 (Ian Medrano y Facundo Chacón) – La Perla del Oeste 4 (Natanael Acosta, Juan Muntaner x2 y Lucas Ojeda)

Newell’s Old Boys 0 – Ciclón Norte 0

Cosmos 1 (Dylan Ayala) – Vecinal Gálvez 3 (Bruno Ascua x2 y Joaquín González)

-Posiciones:

-Zona 1: Colón de San Justo 16; Gimnasia y Esgrima e Independiente 12; Ciclón Racing 9; Ateneo Inmaculada y Universidad 8; Unión y Pucará 7; Academia Cabrera 5, Nobleza 4, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sportivo Guadalupe 18, Sanjustino y La Perla del Oeste 13; Colón 11, La Salle Jobson 10, Ciclón Norte 8, Nacional 7, Vecinal Gálvez 5; Náutico El Quillá y Newell´s 4; Cosmos 3.

-Próxima fecha:

-Zona 1: Cosmos vs. Gimnasia y Esgrima, Independiente vs. Ciclón Racing, Juventud Unida vs. Academia Cabrera, Nobleza vs. Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo vs. Universidad y Pucará vs. Unión.

-Zona 2: Gimnasia y Esgrima vs. Cosmos, Vecinal Gálvez vs. Newell´s, Ciclón Norte vs. Nacional, La Perla vs. La Salle Jobson, Sanjustino vs. El Quillá y Sportivo Guadalupe vs. Colón.

- El miércoles 8 de octubre, a las 21 en Primera, y 19 en Reserva, por la tercera fecha, en el predio Nery Pumpido jugarán Unión con Academia Cabrera por la tercera fecha.