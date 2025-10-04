Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Unión tuvo un último cuarto fenomal, venció a Caixa Brasilia por 86-81 y se llevó el tercer puesto del Apertura de Brasil

Unión cerró su paso por el torneo Apertura de Brasil con una victoria enorme 86-81 a Caixa Brasilia en un partido vibrante y se quedó con el tercer puesto, completando una gira internacional que dejó grandes sensaciones de cara al inicio de la Liga Nacional.

El Tate tuvo que remar de atrás durante buena parte del juego, con parciales de 26-22, 46-50 y 65-75 , pero mostró carácter y temple para revertirlo en el tramo final. En los minutos decisivos, el equipo rojiblanco ajustó la defensa, encontró efectividad en los tiros largos y logró destrabar un partido sumamente parejo.

Con esta victoria, Unión cerró su participación en Brasil con un balance muy positivo: tres triunfos y una sola derrota, nada menos que ante el poderoso Flamengo, y por una diferencia mínima. El rendimiento colectivo, la intensidad defensiva y la química mostrada en estos encuentros dejaron señales alentadoras para lo que viene.

Ahora, el conjunto rojiblanco se enfoca en su debut en la Liga Nacional, que será el sábado 11 de octubre ante La Unión de Formosa, como visitante. La gira por Brasil sirvió no solo para ajustar detalles tácticos, sino también para fortalecer la confianza de un grupo que demostró estar a la altura frente a rivales de jerarquía internacional.

El Tate vuelve a Santa Fe con la valija cargada de experiencia, buenas actuaciones y la ilusión intacta de ser protagonista en su regreso a la máxima categoría del básquet argentino.

