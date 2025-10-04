Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

En el Gigante del Oeste, Deportivo Santa Rosa derrotó a Santa Fe FC por el cuarto capítulo del Clausura de Primera B Griselda Weimer y es puntero

Deportivo Santa Rosa superó a Santa Fe FC y es puntero del ascenso liguista.

Este sábado se desarrolló la cuarta fecha de la Copa Jerárquicos Salud de la Segunda División de Liga Santafesina , donde Santa Rosa volvió a ganar y sigue como líder de la Zona Campeonato del Clausura Griselda Weimer . En la Zona Repechaje Los Juveniles bajó al puntero Los Canarios y el que ahora tomó esa primera colocación es Atenas que derrotó a Loyola en barrio Yapeyú.

Nuevo Horizonte 4 (Eduardo Flores, Brian Pereyra, Lautaro Wagner y Pablo Martínez) – Defensores de Alto Verde 2 (Lucas Martínez y Matías Díaz)

Deportivo Santa Rosa 2 (Marcelo Hilbe y Brian Márquez) – Santa Fe 1 (Adrián Scalise)

Belgrano 0 – Las Flores II 0

Banco Provincial 3 (Ismael Contrera x2 y Ariel Salinas) – El Cadi 0

San Cristóbal 3 (César Gómez x2 y Ezequiel Viegas) – Floresta 0

-Posiciones: Deportivo Santa Rosa 12; Banco Provincial 9, San Cristóbal y Las Flores II 7; Nuevo Horizonte y Floresta 6; Santa Fe FC y El Cadi de Rincón 4; Defensores de Alto Verde y Belgrano de Coronda 1.

-Próxima fecha: Defensores de Alto Verde vs. San Cristóbal, Floresta vs. Banco Provincial, El Cadi vs. Belgrano, Las Flores II vs. Deportivo Santa Rosa, Santa Fe FC vs. Nuevo Horizonte.

-ZONA REPECHAJE

Sábado 4 de octubre

CCyD El Pozo 5 (Joel Arredondo, Lautaro Sancuns x2 y Emerson Saliva x2) – Defensores de Peñaloza 0

Los Juveniles 2 (Luciano Rivero x2) – Los Canarios 1 (Fabricio Ibarra)

Loyola 0 – Atenas 1 (Maximiliano Laborie)

Los Piratitas 2 (Emanuel Ojeda x2) – Don Salvador 0

Deportivo Agua 2 (Santiago Pérez y Martín Retamar) – Atlético Arroyo Leyes 1 (Lautaro Barzola)

-Posiciones: Atenas 10, Los Canarios 9, El Pozo 7; Los Juveniles y Arroyo Leyes 6; Deportivo Agua, Loyola y Don Salvador 4; Los Piratitas 3 y Defensores de Peñaloza 1.

-Próxima fecha: Defensores de Peñaloza vs. Deportivo Agua, Arroyo Leyes vs. Los Piratitas, Don Salvador vs. Loyola, Atenas vs. Los Juveniles, Los Canarios vs. El Pozo.