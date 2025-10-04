Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

En el Gigante del Oeste, Deportivo Santa Rosa derrotó a Santa Fe FC por el cuarto capítulo del Clausura de Primera B Griselda Weimer y es puntero

Ovación

Por Ovación

4 de octubre 2025 · 21:26hs
Deportivo Santa Rosa superó a Santa Fe FC y es puntero del ascenso liguista.

Deportivo Santa Rosa superó a Santa Fe FC y es puntero del ascenso liguista.

Este sábado se desarrolló la cuarta fecha de la Copa Jerárquicos Salud de la Segunda División de Liga Santafesina, donde Santa Rosa volvió a ganar y sigue como líder de la Zona Campeonato del Clausura Griselda Weimer. En la Zona Repechaje Los Juveniles bajó al puntero Los Canarios y el que ahora tomó esa primera colocación es Atenas que derrotó a Loyola en barrio Yapeyú.

- ZONA CAMPEONATO DEL CLAUSURA GRISELDA WEIMER

Sábado 4 de octubre

Nuevo Horizonte 4 (Eduardo Flores, Brian Pereyra, Lautaro Wagner y Pablo Martínez) – Defensores de Alto Verde 2 (Lucas Martínez y Matías Díaz)

Deportivo Santa Rosa 2 (Marcelo Hilbe y Brian Márquez) – Santa Fe 1 (Adrián Scalise)

Belgrano 0 – Las Flores II 0

Banco Provincial 3 (Ismael Contrera x2 y Ariel Salinas) – El Cadi 0

San Cristóbal 3 (César Gómez x2 y Ezequiel Viegas) – Floresta 0

-Posiciones: Deportivo Santa Rosa 12; Banco Provincial 9, San Cristóbal y Las Flores II 7; Nuevo Horizonte y Floresta 6; Santa Fe FC y El Cadi de Rincón 4; Defensores de Alto Verde y Belgrano de Coronda 1.

-Próxima fecha: Defensores de Alto Verde vs. San Cristóbal, Floresta vs. Banco Provincial, El Cadi vs. Belgrano, Las Flores II vs. Deportivo Santa Rosa, Santa Fe FC vs. Nuevo Horizonte.

-ZONA REPECHAJE

Sábado 4 de octubre

CCyD El Pozo 5 (Joel Arredondo, Lautaro Sancuns x2 y Emerson Saliva x2) – Defensores de Peñaloza 0

Los Juveniles 2 (Luciano Rivero x2) – Los Canarios 1 (Fabricio Ibarra)

Loyola 0 – Atenas 1 (Maximiliano Laborie)

Los Piratitas 2 (Emanuel Ojeda x2) – Don Salvador 0

Deportivo Agua 2 (Santiago Pérez y Martín Retamar) – Atlético Arroyo Leyes 1 (Lautaro Barzola)

-Posiciones: Atenas 10, Los Canarios 9, El Pozo 7; Los Juveniles y Arroyo Leyes 6; Deportivo Agua, Loyola y Don Salvador 4; Los Piratitas 3 y Defensores de Peñaloza 1.

-Próxima fecha: Defensores de Peñaloza vs. Deportivo Agua, Arroyo Leyes vs. Los Piratitas, Don Salvador vs. Loyola, Atenas vs. Los Juveniles, Los Canarios vs. El Pozo.

Clausura Santa Rosa Santa Fe FC
Noticias relacionadas
union todavia no logra hacer del 15 de abril su fortaleza en este clausura

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

san lorenzo visita a lanus en un cruce directo en la lucha de arriba

San Lorenzo visita a Lanús en un cruce directo en la lucha de arriba

choque de realidades opuestas entre sarmiento y gimnasia (lp) en junin

Choque de realidades opuestas entre Sarmiento y Gimnasia (LP) en Junín

san martin (sj) juega ante instituto en busca del triunfo para escaparle al descenso

San Martín (SJ) juega ante Instituto en busca del triunfo para escaparle al descenso

Lo último

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Último Momento
Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

Se disputó la cuarta fecha del Clausura Griselda Weimer

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Colón y Unión quedaron en deuda e igualaron 0 a 0 en la autopista

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Efecto dólar: incertidumbre en el mercado automotor santafesino por la falta de listas de precios

Efecto dólar: incertidumbre en el mercado automotor santafesino por la falta de listas de precios

Un investigador santafesino fue distinguido con un premio internacional por su tesis sobre el Alzheimer

Un investigador santafesino fue distinguido con un premio internacional por su tesis sobre el Alzheimer

Ovación
Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

La dirigencia de Colón avanza con más rescisiones en un plantel que no rindió

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

Amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito por Colón-CADU en el Brigadier López

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

¿Unión podría llevar hinchas al partido ante Central Córdoba de la fecha 12?

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Unión batió a Caixa Brasilia y se quedó con el tercer puesto del Apertura de Brasil

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario