Pampas le ganó a Peñarol en un amistoso en Montevideo

Pampas se impuso en condición de visitante por 38 a 24 a Peñarol, el primer rival de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas

En la previa al Súper Rugby Américas 2026 , Pampas se quedó con la victoria por 38-24 en un amistoso de pretemporada frente a Peñarol , en el Estadio Charrúa de Montevideo. El elenco uruguayo es el campeón defensor del Súper Rugby Américas, y el próximo fin de semana debutará en el Hipódromo de Rosario visitando a Capibaras XV, la franquicia litoraleña.

En el Estadio Charrúa de Montevideo, Pampas y Peñarol se vieron las caras en un amistoso que marcó el fin de la pretemporada para ambos equipos. Tras tres tiempos de treinta minutos cada uno, la franquicia de Buenos Aires se impuso por 38 a 24 y ya piensa en su debut en el Súper Rugby Américas, el cual será el sábado 21 de febrero ante Yacare XV en Asunción, Paraguay.

En un encuentro en el que la paridad fue la característica del partido durante los 90 minutos, Pampas sacó una mínima ventaja durante la primera parte gracias al try de Ignacio Bottazzini tras la vehemencia de un gran line y posterior maul que le dio la primera conquista al visitante. Bautista Farisé, ex jugador de Peñarol, estiró la ventaja tras acertar la conversión. A poco del cierre de los primeros 30 minutos, el equipo uruguayo llegó al descuento para irse al primer descanso 7-5 a favor de Pampas.

En la segunda mitad, Peñarol tomó las riendas del partido, tal es así que a pesar del try de Tobías Wade al comiendo de los segundos 30 (12-5), el conjunto local golpeó por duplicado y tras dos conversiones acertadas, pasó al frente por primera vez en el partido (19-12). Al cierre de la segunda parte, Alfonso Latorre finalizó por la punta una gran jugada de manos para empatar el partido. Sin embargo, el aurinegro volvió a conquistar el ingoal visitante para irse al segundo descanso 24-19.

En el tercer y último tiempo, Pampas volvió a tomar el control del juego y tras los tries de Valentino Reggiardo, Francisco Sluga y Nahuel Clausen (Estanislao Renthel acertó dos conversiones), se llevó el triunfo 38-24.