Racing venció a Banfield en una tarde cargada de polémica

La Academia superó 2-0 a Banfield y consiguió su segunda victoria consecutiva en el torneo. El partido terminó envuelto en reclamos por decisiones arbitrales.

14 de febrero 2026 · 19:53hs
Racing confirmó su levantada y volvió a sumar de a tres en un duelo caliente ante Banfield. En Peña y Arenales, el equipo de Gustavo Costas mostró eficacia en los momentos decisivos, resistió la presión local y se impuso 2-0, en una tarde marcada por fallos polémicos y reclamos del conjunto de Pedro Troglio.

Racing pegó primero en un partido intenso

El inicio fue favorable a Banfield, que incluso celebró un gol de Ignacio Pais a los nueve minutos, aunque la acción fue invalidada y desató el enojo del público local. En medio de esa tensión, la Academia encontró la ventaja.

A los 27 minutos, Tomás Conechny ganó de cabeza y exigió a Facundo Sanguinetti, quien dio rebote. Allí apareció Marco Di Césare, que giró y definió con potencia para marcar el 1-0.

Expulsión y penal: los momentos que cambiaron el partido

La tarde se volvió áspera y las decisiones arbitrales quedaron bajo la lupa. A la media hora del primer tiempo, Pedro Troglio fue expulsado por protestar una supuesta roja no sancionada sobre Baltasar Rodríguez.

Minutos después, el árbitro Pablo Dóvalo cobró penal para la visita. Desde los doce pasos, Adrián “Maravilla” Martínez no falló y estableció el 2-0, golpeando en el momento justo.

Banfield reclamó y Racing defendió la ventaja

En el complemento, el Taladro fue en busca del descuento y obligó a intervenir a Facundo Cambeses, quien respondió con solvencia. Sin embargo, los reclamos por otras jugadas discutidas no tuvieron eco y el resultado no se modificó. Con autoridad y oportunismo, Racing selló su segunda victoria consecutiva y empieza a acomodarse en su zona tras un arranque irregular. Banfield, en cambio, se quedó con bronca y sensación de injusticia en una tarde caliente.

