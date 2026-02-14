Boca presentó una oferta por Adam Bareiro y River toma nota

Uno Santa Fe | Ovación | Boca

14 de febrero 2026 · 18:49hs
Boca se movió en silencio y presentó una oferta por Adam Bareiro, quien juega en Fortaleza de Brasil y tiene un porcentaje de su pase en River. El Xeneize elevó una propuesta de tres millones de dólares al elenco brasileño, mientras que el atacante de 29 años habría dado el visto bueno.

La sorpresa de las negociaciones es que la dirigencia azul y oro no solo deberá negociar con el equipo que disputa la segunda categoría del fútbol de Brasil, sino que también deberá acordar términos con su rival de toda la vida, River.

De esta manera, la buena predisposición en las conversaciones por parte de la Comisión Directiva de La Banda será clave para saber si Bareiro termina jugando bajo las ordenes de Claudio Úbeda.

El delantero paraguayo desembarcó en River a mediados del 2024 en torno a los 4.5 millones de dólares. No obstante, su rendimiento no fue el esperado y, tras un préstamo en el Al-Rayyan de Qatar, la mitad de su pase fue vendido a Fortaleza en 1.8 millones de la divisa estadounidense, mientras que el restante quedó en poder de los de Núñez.

Dentro del acuerdo entre River y Fortaleza existían dos clausulas por objetivos: disputar 35 partidos oficiales y convertir 20 goles. Las mismas todavía no se cumplieron por lo que el Millonario todavía dispone de la misma cantidad de los derechos económicos que el cuadro carioca.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, Boca sumará jerarquía en ataque y un futbolista del gusto de Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, quien ya había buscado al futbolista cuando vestía la camiseta de San Lorenzo.

