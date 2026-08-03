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Pedido de informes por el geriátrico clandestino: Del Frade exige explicaciones al Gobierno de Santa Fe

Fue realizada en la Legislatura provincial para que el Gobierno de Santa Fe, explique el alcance de las denuncias recibidas en distintos organismos sobre las irregularidades. Menciona a la Defensoría del Pueblo, el Centro Territorial de Denuncias CTD y la Dirección Provincial de Auditorias Médicas

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de agosto 2026 · 11:51hs
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Pedido de informes por el geriátrico clandestino: Del Frade exige explicaciones al Gobierno de Santa Fe

Este lunes, el diputado provincial Carlos del Frade presentó un pedido de informes en la Legislatura de Santa Fe para que el Gobierno provincial explique cómo actuó ante las denuncias recibidas desde marzo de este año sobre el funcionamiento del geriátrico clandestino descubierto la semana pasada en José Gollán al 10.100, en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe.

Las denuncias

Según la documentación a la que hizo referencia el legislador, la primera denuncia conocida data del 2 de marzo de 2026 y fue presentada ante la Superintendencia de Servicios de Salud.

Posteriormente, se radicó otra denuncia en el Centro Territorial de Denuncias (CTD), ubicado detrás de la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano, y también se realizaron presentaciones ante la Defensoría del Pueblo durante los meses de abril y mayo.

De acuerdo con la denunciante, las presentaciones estaban vinculadas con la situación de su padre, sobre quien manifestó que "no estaba en buenas condiciones".

En el caso de la Defensoría del Pueblo, el organismo se excusó de intervenir de manera directa debido a que el caso ya había sido judicializado, por lo que consideró que la investigación correspondía a la Justicia. No obstante, a mediados de mayo remitió una nota informando la situación a la Dirección Provincial de Auditorías Médicas.

El rol del Estado

En el texto presentado por Del Frade, el legislador sostiene que "es fundamental determinar cómo actuaron los organismos provinciales involucrados para deslindar responsabilidades frente a una cadena de hechos que terminó con siete personas mayores viviendo en condiciones de extrema precariedad y presuntamente sometidas a situaciones de explotación".

Los allanamientos

Por último, Del Frade recordó que el 30 de julio, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos en la ciudad de Santa Fe por orden del fiscal Cechini, en el marco de la investigación.

Los procedimientos tuvieron como objetivo localizar a dos personas: un segundo encargado del geriátrico clandestino y la mujer señalada como responsable del emprendimiento.

• LEER MÁS: Geriátrico clandestino: fiscalía piden más plazo para acusar al detenido mientras buscan a la dueña prófuga

informe Legislatura geriátrico barrio Nuevo Horizonte
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