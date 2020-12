Ian Reutemann, se consolida en el automovilismo nacional

"Este ha sido sin dudas un muy buen año para mí, pudimos terminar peleando por los primeros lugares en el campeonato del TC Mouras, no terminó todavía el torneo en la Top Race, pero venimos punteros. En la última fecha disputada en Concepción del Uruguay pudimos hacer una diferencia y nos pudimos alejar un poco más" arrancó señalando Ian Reutemann a UNO Santa Fe.

image.png Ian tiene 17 años, la ACTC lo aprobó, y el año próximo pasará a ocupar una butaca en el competitivo TC Pista.

El talentoso piloto santafesino Ian Reutemann remarcó que "fue un año raro, pero dentro de todo, los resultados no acompañaron, fueron positivos, y no nos podemos quejar. La cuarentena la pasé con ganas de correr, yo no tuve mucha cuarentena porque tenía que trabajar. Pero lógicamente que el parate se sintió, y lógicamente que en mi caso si se extrañaban las carreras".

El volante oriundo de Humboldt contó que "durante la cuarentena no pare en ningún momento de entrenarme en la cuestión física, siempre seguí con mi profesor que me entrenaba todos los días, así que eso nunca se frenó. Lo primero que se realizó fue volver a girar con el karting, lo hicimos acá en el Automóvil Club en Santa Fe, hicimos muchos entrenamientos antes de las carreras, y fue cuando se pudo volver a las competencias, lo hice bien, y por suerte no me costó nada la vuelta".

A cerca de lo que fue el cambio de equipo en el TC Mouras, Reutemann, comentó que "nos desvinculamos del Rus Med, seguimos con Ramiro Galarza que bueno, los autos eran de él, no se cambió de estructura deportiva, sino que solamente el nombre del equipo. En el Top Race arrancamos a principios de año, cuando vimos que no se llegaba a juntar el presupuesto para el Turismo Nacional, arrancamos con la idea de la Top Race, se dio todo muy bien. Ganamos las dos primeras carreras, la tercera también en Buenos Aires. Nunca nos bajamos del podio, así que eso nos dejó muy conforme".

El futuro de este crack de piloto

En cuanto a cómo prepara el 2021, Ian explicó que "la idea para el año que viene es hacer el TC Pista, con un equipo nuevo de Rosario, como ingeniero y jefe de equipo va a estar Claudio Bonadeo, Gardelito Fernández se va a encargar de los motores, todavía nos queda definir más personal de trabajo, en puestos determinados, pero esa es la idea. En el TC Mouras no seguimos porque se pasa al Pista, y en la Top Race todavía no sabemos si vamos a seguir o no".

image.png Reutemann agradeció el apoyo de su papá Mauricio, el de su familia y sponsors en este complicado 2020.

"Fue un año muy complicado para el automoviismo argentino por el tema de la pandemia, más que nada para los pilotos y para los equipos fue muy difícil. No solamente para nosotros, sino para toda la gente que está en el ambiente, desde periodistas pasando y un poco de todo, fue realmente muy complicado. Por suerte se pudo volver a competir que es lo que todo piloto quiere, pero sobre todo porque detrás nuestro hay muchas familias que viven del automovilismo" destacó uno de los pilotos argentinos con mayor proyección.

Finalmente, Ian Reutemann no pudo dejar de agradecer a aquellos que lo han apoyado en este complicado 2020, sobre lo cual sostuvo que "mi familia es clave en mi carrera deportiva, mi papá que siempre me está apoyando en todo, es el motor de mi desempeño en el automovilismo. Tampoco me quiero olvidar de los sponsors, que siempre me están acompañando, y que a pesar de todo lo que ha sucedido en esta temporada me siguieron y me siguen apoyando".