Imhoff: "Buscamos estar en los primeros lugares"

Oriundo de la ciudad de San Jerónimo Norte, Guillermo Imhoff asumió la segunda etapa como director técnico de Argentino de San Carlos. La escuadra del departamento Las Colonias es siempre protagonista en los torneos de Liga Santafesina de Fútbol.

El trabajo de pretemporada arrancó a mediados de enero, pero a horas de comezar el torneo liguista la actividad en el Apertura fue suspendida y el ansiado debut no se pudo concretar a partir de la cuarentena dispuesta por las autoridades nacionales, provinciales y sancarlinas, como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

"Vuelvo al club en el que ya había estado con muchas expectativas, había estado hace cuatro años, por problemas laborales tuve que dejar, y por eso me había alejado de la actividad. Pero siempre me apasionó el fútbol, me gusta estar en el ambiente y que cuando me hicieron el ofrecimiento tuve que acomodar un poco todo. Por suerte lo pude hacer, volver al club y metido en el fútbol que es algo que me apasiona" le dijo Guillermo Imhoff a UNO Santa Fe.

El entrenador de Argentino de San Carlos sostuvo que "la pretemporada había sido muy buena, arrancamos con muchas ganas y una muy buena preparación. El profesor es el mismo del año pasado, Matías Osta, de ayudante de campo están Walter Sareto y Joaquín Beltramo, y tenemos de kinesiólogo a Sergio López que viene de Santa Fe".

Agregó que "el trabajo fue muy bueno, Argentino logró entrar y jugar el Tiburón Lagunero, en el cual perdimos la final con Unión. Quedamos conformes con el rendimiento del equipo, y con el desempeño de los jugadores de los nuevos que llegaron. Estamos en un buen nivel futbolístico y con ganas de empezar".

3042020 f2 dt imhoff dt argentino de san carlos.jpg Imhoff junto a los miembros del cuerpo técnico de la prestigiosa entidad de Las Colonias. Gentileza Prensa ASC

El parate de la actividad

El entrenador nacido en Libertad de San Jerónimo Norte destacó que "esto del Covid nos sorprendió un poco, la verdad es que no pensábamos que después de que la liga decidiera la suspensión iba a ser tan largo. Teníamos a todos los jugadores motivados de que pronto iba todo a volver, se hizo más largo de lo esperado, pero es entendible por el cuidado de la salud".

"Esto va a ser bastante largo hasta que pueda encontrarse una solución. Las ganas de nosotros es volver cuanto antes, es algo que hablamos con los jugadores y el cuerpo técnico, pero estamos a la expectativa de las decisiones de la Liga y de los gobiernos. Y cuando nos den el visto bueno, volver a jugar que es todo lo que queremos", sostuvo Imhoff quien reemplazó en el puesto de director técnico a Pancho Ferrero.

Sobre como están afrontando la cuarentena, el flamante orientador técnico señaló que "la cuarentena la estamos llevando adelante por intermedio de aplicaciones para encontrarnos y estar juntos. No es que pudimos seguir trabajando igual porque los chicos de acá trabajan, y no es como los equipos de Santa Fe que entrenan a la siesta, y acá se hace a la noche. Pero las aplicaciones la usamos para hacer más reuniones, charlar con ellos y ver como se sienten. Les dimos un par de dietas, para que se cuiden en ese aspecto, y tratamos de tenerlos motivados. Se hace más largo, y más complicado para todos".

3042020 f3 dt imhoff dt argentino de san carlos.jpg El estadio 12 de enero testigo del comienzo de la pretemporada de Argentino. Gentileza Prensa ASC

Más consideraciones

Ante la consulta de cual es el objetivo de Argentino para cuando se ponga en marcha el torneo liguista sostuvo que "el objetivo de Argentino es siempre estar lo más arriba posible. Pelear los torneos, y para eso estamos trabajando. Es muy difícil, pero estamos con muchas expectativas, tenemos un buen plantel, han subido muchos chicos de inferiores. Nosotros a las canteras le damos mucha importancia, el proyecto se basa en reforzar la zona que necesitamos. Siempre el objetivo es estar en los primeros lugares, y saldremos a buscar eso".

En cuanto cuando puede regresar el campeonato, Guille Imhoff comentó que "la vuelta del torneo no se sabe nada, siempre preguntamos si hay novedades locales o de la Liga, pero no, está todo parado, con mucho cuidado, y seguramente todavía queda un tiempo hasta que se encuentre una solución. Esperemos que regrese el fútbol cuanto antes, estamos todos con ansiedad, la verdad que lo extrañamos al fútbol, aunque ahora hay otras prioridades, y está perfecto".