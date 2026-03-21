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Quedaron diagramados los cruces de vuelta de la Copa Túnel Subfluvial

El certamen organizado por Liga Santafesina y la Paranaense disputará la vuelta de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial la semana próxima.

Ovación

Por Ovación

21 de marzo 2026 · 09:25hs
Unión e Instituto de Paraná se medirán en Independiente de Santo Tomé el próximo martes 24.

Unión e Instituto de Paraná se medirán en Independiente de Santo Tomé el próximo martes 24.

La próxima semana se definirán los clasificados a los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial, donde los elencos santafesinos y los paranaenses jugarán los cotejos revanchas de la primera fase. Tres serán los encuentros que se disputarán el martes 24, feriado nacional, mientras que el resto completarán el miércoles 25.

Se define la primera etapa de la Copa Túnel Subfluvial

El próximo martes 24 de marzo, aprovechando el feriado nacional, en el estadio Mauricio Martínez de Independiente de Santo Tomé, Unión de Santa Fe será anfitrión de Instituto de Paraná. En el cruce de ida, disputado en cancha de Oro Verde, Los Tatengues se impusieron por 4 a 2 ante la Gloria paranaense. Para el cuadro rojiblanco los goles fueron concretados por Nazareno García Fazi, Ignacio Isla, Lucas Cacciabue y Agustín Benavídez.

A las 17, en el estadio Pedro Mutio de la capital entrerriana, Independiente de Santo Tomé visitará a Atlético Paraná. La escuadra conducida por Leandro Burtovoy viene de empatar 1 a 1 con gol de Javier Fritzler. A las 19, en el estadio doctor Carlos Federik de la vecina capital provincial, Universidad del Litoral jugará frente a Don Bosco. Los goles para el conjunto dirigido por Fernando Aguirre los marcaron Ignacio Fantinato, Carlos Villordo, Brian Giménez y Tomás Valenzuela.

El miércoles 25 de marzo, a las 18, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, La Salle Jobson jugará frente a Patronato en Paraná con la ventaja de haber ganado por 3 a 2 en el predio Nery Pumpido. A las 20.30, en el Rafael Batres, en el barrio Centenario, Colón recibirá a Sportivo Urquiza. Los Sabaleros vienen de imponerse a los entrerrianos por 2 a 1. Por su parte, en barrio Sur, Nacional jugará con Belgrano. En el cotejo de ida la victoria fue de los paranaenses por 1 a 0.

A las 21.30, en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio Nery Alberto Pumpido, Cosmos recibirá a Oro Verde, recordando que en el cruce de ida igualaron 0 a 0. Además, en el estadio Luis Renaud, Gimnasia y Esgrima de Ciudadela visitará a Atlético Neuquén. Los Pistoleros habían superado a los Pingüinos por 2 a 1 en la capital santafesina con dos goles de Facundo Preattoni.

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