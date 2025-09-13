Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente perdió con Banfield y quedó último en la Zona B

Independiente perdió 1-0 contra Banfield y sigue sin ganar en el Torneo Clausura. Además quedó último en la Zona B con apenas tres puntos

13 de septiembre 2025 · 19:38hs
Independiente perdió con Banfield y sigue sin ganar en el Torneo Clausura.

Independiente perdió con Banfield y sigue sin ganar en el Torneo Clausura.

Banfield consiguió un triunfo clave en el Torneo Clausura de la Liga Profesional al derrotar por 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini en el marco de la octava fecha.

Independiente perdió y quedó último en la Zona B

El “Taladro” se llevó los tres puntos gracias a un cabezazo de Martín Rio en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio golpeó a los 37 minutos de la etapa inicial, cuando Rio conectó un córner y puso la pelota contra el palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este certamen y volvió a confirmar la fortaleza del equipo del Sur en las jugadas aéreas.

Embed - BANFIELD le dio un NUEVO GOLPE a INDEPENDIENTE | #Banfield 0-1 #Independiente | Resumen

Independiente, que volvió a jugar con público en su estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no logró reaccionar. Si bien generó algunas chances claras con Santiago Montiel e Ignaco Pussetto en la primera parte, la falta de eficacia lo condenó.

El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol.

Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos productos de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.

Independiente Banfield Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Vaccari dejó de ser el DT de Independiente.

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Martín Minella se mostró dolido por la eliminación de Colón en la Copa Santa Fe.

"Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe"

Barracas Central empató con Godoy Cruz y continúa siendo el único líder en la Zona A.

Barracas Central igualó con Godoy Cruz y se mantiene en la cima de la Zona A

Real Madrid venció a Real Sociedad y mantiene puntaje perfecto.

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Lo último

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Independiente perdió con Banfield y quedó último en la Zona B

Independiente perdió con Banfield y quedó último en la Zona B

Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre

Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: "El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre"

Último Momento
Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente

Independiente perdió con Banfield y quedó último en la Zona B

Independiente perdió con Banfield y quedó último en la Zona B

Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre

Rumbo a las elecciones legislativas en Santa Fe: "El voto compartido entre Milei y Pullaro será decisivo en octubre"

Horacio Rosatti recibió el título de doctor honoris causa en Concepción del Uruguay y llamó a buscar consensos

Horacio Rosatti recibió el título de doctor honoris causa en Concepción del Uruguay y llamó a buscar consensos

Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe

"Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe"

Ovación
Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe

Unión le ganó a Colón por penales y es finalista de la Copa Santa Fe

Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe

"Es un golpe duro, porque teníamos la ilusión de ganar la Copa Santa Fe"

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional