Independiente perdió con Banfield y quedó último en la Zona B

Independiente perdió 1-0 contra Banfield y sigue sin ganar en el Torneo Clausura. Además quedó último en la Zona B con apenas tres puntos

Banfield consiguió un triunfo clave en el Torneo Clausura de la Liga Profesional al derrotar por 1 a 0 a Independiente en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini en el marco de la octava fecha.

El “Taladro” se llevó los tres puntos gracias a un cabezazo de Martín Rio en el primer tiempo, que selló la diferencia en un partido cargado de tensión.

El conjunto dirigido por Pedro Troglio golpeó a los 37 minutos de la etapa inicial, cuando Rio conectó un córner y puso la pelota contra el palo más lejano de Rodrigo Rey. Fue el segundo tanto del mediocampista en este certamen y volvió a confirmar la fortaleza del equipo del Sur en las jugadas aéreas.

Independiente, que volvió a jugar con público en su estadio tras la sanción por los incidentes frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no logró reaccionar. Si bien generó algunas chances claras con Santiago Montiel e Ignaco Pussetto en la primera parte, la falta de eficacia lo condenó.

El fastidio de la derrota se trasladó a las tribunas, donde los hinchas expresaron su enojo con insultos hacia los jugadores, cánticos contra la dirigencia y enojo por la decisión de la Conmebol.

Con este resultado, Independiente se mantiene en el fondo de la tabla de la Zona B sumando solo tres puntos productos de tres empates, mientras que Banfield escaló al tercer lugar en la Zona A con 13 unidades.