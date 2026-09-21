Juegos Suramericanos: la Selección Sub 19 empató con Venezuela y es semifinalista

La Selección Argentina Sub 19 alcanzó un empate agónico 1-1 ante Venezuela, que le permitió acceder a la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La Selección Argentina Sub 19 se quedó con un empate agónico 1-1 ante Venezuela , que le permitió acceder a la semifinal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 .

En un partido disputado en el estadio Marcelo Bielsa, el conjunto local había comenzado en desventaja por el gol del delantero Jesús González, en 26 minutos del primer tiempo, mientras que el volante Ramiro Tulián, juvenil de Belgrano, marcó la igualdad en el cuarto minuto agregado del complemento.

El punto rescatado sobre la hora devolvió al equipo que dirige Diego Placente al segundo puesto del grupo B de los Juegos, por lo que consiguió el pase a la semifinal: jugará ante Chile para asegurarse una medalla.

El representativo argentino tuvo que sufrir para superar una fase de grupos que arrancó con una derrota sorprendente ante Paraguay, por 2-1, y continuó imponiéndose por la mínima ante Uruguay, en su único triunfo de la fase, para alcanzar la semifinal de los Juegos Suramericanos.

El primer gol del partido disputado en el estadio de Newell´s llegó a los 26 minutos de la primera parte, con una distracción defensiva del conjunto argentino que dejó un gran hueco entre el central derecho y el lateral, por donde se filtró Jesús González.

González tuvo libertad para correr hasta el vértice del área, donde se tuvo que frenar ante el achique desesperado del arquero Demian Talavera, aunque pudo resolver la situación con un gran remate de volea, que picó apenas antes de cruzar la línea de gol.

Demian Talavera fue fundamental para sostener el arco argentino a los 44 minutos, cuando tuvo que volver a achicar, esta vez dentro del área, y pudo ponerle el cuerpo al mano a mano del delantero Charly Vegas, impidiendo un nuevo gol venezolano.

El equipo de Placente comenzó a acercarse a una igualdad clasificatoria con el juego aéreo, mediante un cabezazo del defensor Matías Satas a los 27 minutos del segundo tiempo y el frentazo del central Fernando Closter, en tiempo de descuento, quien había anticipado al primer palo y vio cómo su remate se iba cerca del segundo.

Ya en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo, el enganche Ramiro Tulián controló afuera del área, sobre el costado izquierdo, se perfiló y sacó un zurdazo cruzado letal, que el arquero Diego Ochoa no pudo detener y le dio la clasificación a la Albiceleste.

El resumen de la Selección Argentina y Venezuela