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Unión ya tiene fecha y rival para volver a jugar en la Liga Argentina

El jueves 15 de octubre comenzará la temporada 2026/27 de la Liga Argentina y Unión será uno de los protagonistas de la jornada inaugural

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Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 19:27hs
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Unión ya tiene fecha y rival para volver a jugar en la Liga Argentina

La espera ya tiene fecha de vencimiento. El jueves 15 de octubre comenzará la temporada 2026/27 de la Liga Argentina y Unión será uno de los protagonistas de la jornada inaugural.

El equipo dirigido por Juan Siemienczuk –llamativamente aún no fue confirmado– tendrá un estreno especial: volverá a disputar la segunda categoría del básquet nacional después de cinco temporadas consecutivas en la elite. Lo hará ante su gente, en el Ángel Malvicino.

El primer rival será Bochas SC de Colonia Caroya, que afrontará su segunda temporada consecutiva. Un estreno que marcará oficialmente el regreso del Tate a una categoría que conoce y que vuelve a formar parte de su calendario.

Unión baja para jugar la Liga Argentina

La agenda del Rojiblanco tendrá rápidamente otro partido en casa.El 21 de octubre, apenas seis días después del debut, Unión volverá a jugar en el Malvicino. En esa oportunidad recibirá a Barrio Parque, un adversario que despierta un recuerdo especial en la historia reciente del club.

Ambos equipos se enfrentaron por el ascenso al viejo TNA durante la temporada 2012/13, por lo que el nuevo cruce tendrá también ese componente de memoria y revancha deportiva.

A continuación, todo el fixture de Unión en la Liga Argentina

MES: OCTUBRE

1-(L) Bochas SC (jueves 15 de octubre)

2-(L) Barrio Parque (miércoles 21 de octubre)

3-(L) Comunicaciones (viernes 30 de octubre)

MES: NOVIEMBRE

1-(V) Amancay (martes 10 de noviembre)

2-(V) Riachuelo (miércoles 11 de noviembre)

3-(L) Hindú (Córdoba) (jueves 19 de noviembre)

4-(L) Villa San Martín (lunes 30 de noviembre)

MES: DICIEMBRE 2026

1-(V) Bochas SC (viernes 4 de diciembre)

2-(V) San Isidro (domingo 6 de diciembre)

3-(V) El Ceibo (martes 8 de diciembre)

4-(L) Independiente (SdE) (sábado 12 de diciembre)

5-(L) Barrio Jardín (viernes 18 de diciembre)

MES: ENERO 2027

1-(V) Sportivo Suardi (lunes 11 de enero)

2-(L) Riachuelo (lunes 18 de enero)

3-(L) Salta Basket (lunes 25 de enero)

4-(V) Villa San Martín (jueves 28 de enero)

5-(V) Comunicaciones (domingo 31 de enero)

MES: FEBRERO 2027

1-(V) Mitre (Posadas) (lunes 1 de febrero)

2-(L) San Isidro (viernes 12 de febrero)

3-(V) Barrio Parque (viernes 19 de febrero)

4-(V) Hindú (Córdoba) (domingo 21 de febrero)

5-(L) El Ceibo (San Francisco (sábado 27 de febrero)

MES: MARZO 2027

1-(L) Jujuy Básquet (lunes 8 de marzo)

2-(L) Mitre (Posadas) (jueves 11 de marzo)

3-(V) Santa Paula (viernes 19 de marzo)

4-(L) Santa Paula (martes 23 de marzo)

5-(L) Amancay (La Rioja) (viernes 26 de marzo)

6-(V) Barrio Jardín (Tucumán) (miércoles 31 de marzo)

MES: ABRIL 2027

1-(V) Independiente (SdE) (viernes 2 de abril)

2-(L) Sportivo Suardi (viernes 16 de abril)

3-(V) Jujuy Básquet (lunes 19 de abril)

4-(V) Salta Basket (martes 20 de abril)

Liga Argentina Unión Bochas
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