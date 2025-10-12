Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, sin emociones en el clásico mendocino

La Lepra y el Tomba no pudieron romper el cero por la duodécima fecha del Torneo Clausura. Los locales recibieron dos expulsiones en el segundo tiempo.

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron sin goles en una nueva edición del clásico mendocino, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Juan Bautista Gargantini.

Los dirigidos por Alfredo Berti debieron disputar gran parte del segundo tiempo con diez jugadores por la expulsión de Tomás Bottari , a los 5 minutos del complemento. Además, Sebastián Villa vio la tarjeta roja a los 52’ del mismo periodo.

Con este resultado, el Tomba se complicó en la lucha por el descenso en la tabla anual. Tras el triunfo de Aldosivi (29°) por -0 ante Huracán, los dirigidos por Walter Ribonetto llegaban a este encuentro con la necesidad de sumar de a tres para alejarse del fondo de la clasificación.

Sin embargo, la igualdad generó que el Tiburón se coloque a solamente tres puntos por debajo y con dos triunfos al hilo, mientras que Godoy Cruz no logra ganar hace cuatro encuentros. Ahora, deberá visitar a Lanús el próximo viernes desde las 21:15.

Por su parte, la Lepra mendocina quedó en la decimotercera posición del Grupo A con 12 unidades, a cuatro del Globo (último clasificado a los Playoffs del campeonato local). En tanto, recibirá a Banfield el sábado 18 de octubre desde las 15:45.

Si bien la primera parte no contó con demasiadas emociones, el encuentro quedó marcado por la temprana expulsión en el complemento de Tomás Bottari quien, a instancias de VAR, recibió la tarjeta roja por una fuerte infracción sobre Maximiliano González. Facundo Tello no dudó tras revisar la acción y dejó a Independiente Rivadavia con diez futbolistas sobre el terreno de juego.

A partir de allí, los locales debieron replegarse y cerrar los espacios para evitar que el rival pudiera hacerles daño.

Sobre el final del encuentro se vivió una insólita acción entre el delantero Sebastián Villa y el encargado de impartir justicia. El ex Boca recibió una tarjeta amarilla por una fuerte discusión con el juez principal y, en la siguiente jugada, Tello le mostró la roja por una violenta reacción ante una sujeción de Lucas Arce para evitar que el colombiano se vaya hacia el gol.

Los mejores momentos del clásico mendocino