Uno Santa Fe | Ovación | Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, sin emociones en el clásico mendocino

La Lepra y el Tomba no pudieron romper el cero por la duodécima fecha del Torneo Clausura. Los locales recibieron dos expulsiones en el segundo tiempo.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2025 · 20:14hs
Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, sin emociones en el clásico mendocino

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualaron sin goles en una nueva edición del clásico mendocino, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Juan Bautista Gargantini.

Los dirigidos por Alfredo Berti debieron disputar gran parte del segundo tiempo con diez jugadores por la expulsión de Tomás Bottari, a los 5 minutos del complemento. Además, Sebastián Villa vio la tarjeta roja a los 52’ del mismo periodo.

Con este resultado, el Tomba se complicó en la lucha por el descenso en la tabla anual. Tras el triunfo de Aldosivi (29°) por -0 ante Huracán, los dirigidos por Walter Ribonetto llegaban a este encuentro con la necesidad de sumar de a tres para alejarse del fondo de la clasificación.

Sin embargo, la igualdad generó que el Tiburón se coloque a solamente tres puntos por debajo y con dos triunfos al hilo, mientras que Godoy Cruz no logra ganar hace cuatro encuentros. Ahora, deberá visitar a Lanús el próximo viernes desde las 21:15.

Por su parte, la Lepra mendocina quedó en la decimotercera posición del Grupo A con 12 unidades, a cuatro del Globo (último clasificado a los Playoffs del campeonato local). En tanto, recibirá a Banfield el sábado 18 de octubre desde las 15:45.

Si bien la primera parte no contó con demasiadas emociones, el encuentro quedó marcado por la temprana expulsión en el complemento de Tomás Bottari quien, a instancias de VAR, recibió la tarjeta roja por una fuerte infracción sobre Maximiliano González. Facundo Tello no dudó tras revisar la acción y dejó a Independiente Rivadavia con diez futbolistas sobre el terreno de juego.

A partir de allí, los locales debieron replegarse y cerrar los espacios para evitar que el rival pudiera hacerles daño.

Sobre el final del encuentro se vivió una insólita acción entre el delantero Sebastián Villa y el encargado de impartir justicia. El ex Boca recibió una tarjeta amarilla por una fuerte discusión con el juez principal y, en la siguiente jugada, Tello le mostró la roja por una violenta reacción ante una sujeción de Lucas Arce para evitar que el colombiano se vaya hacia el gol.

Los mejores momentos del clásico mendocino

Embed
Independiente Rivadavia Godoy Cruz Clásico
Noticias relacionadas
river no levanta cabeza y cayo 1-0 ante sarmiento en el monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

marruecos sorprendio y elimino a estados unidos del mundial sub-20

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

 Santa Fe Rugby se impuso al duro Jockey (VT) y en la última fecha visitará a Rowing.  

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

instituto vencio a atletico tucuman y suena con los playoffs

Instituto venció a Atlético Tucumán y sueña con los playoffs

Lo último

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Último Momento
Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Ovación
Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: Nunca dejaron de soñar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Policiales
Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos