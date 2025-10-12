Uno Santa Fe | Ovación | Marruecos

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

El combinado africano venció 3-1 al conjunto norteamericano y avanzó a las semifinales del certamen.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2025 · 20:21hs
Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Estados Unidos cayó 3-1 ante Marruecos en el enfrentamiento por los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Tras esta sorpresiva derrota, el conjunto norteamericano quedó eliminado del certamen internacional. Mientras que el equipo del extremo noroeste del continente africano concretó su pase a la semifinal, en donde se medirá frente al ganador del partido entre Noruega y Francia.

Los tres goles marroquíes fueron realizados por Fouad Zahouani, Joshua Wynder y Gessime Yassine. El único gol de los estadounidenses llegó de la mano de Cole Campbell.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Marruecos, liderado por el director técnico Mohamed Ouahbi, desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 31, Marruecos abrió el marcador con la conversión del lateral izquierdo Fouad Zahouani.

Pero, a los 45+6 minutos, Cole Campbell concretó la igualdad del duelo con un disparo preciso desde los doce pasos.

En el complemento del partido, "Los Leones del Atlas" regresaron al terreno de juego con una actitud diferente y descolocaron a la defensa de su rival.

Joshua Wynder -- desde el punto penal-- y Gessime Yassine sellaron el contundente 3-1 en el marcador final.

Síntesis

Mundial Sub-20

Cuartos de final

EE. UU 1-3 Marruecos

Estadio: Codelco El Teniente Rancagua Sur

Árbitro: Kevin Paolo Ortega Pimentel

El 11 inicial de EE. UU: Adam Beaudry; Frankie Westfield, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Nolan Norris, Brooklyn Raines, Matthew Corcoran, Niko Tsakiris, Cole Campbell, Zavier Gozo y Benja Cremaschi. D.T: Marko Mitrovi.

El 11 inicial de Marruecos: Yanis Benchaouch Marty; Ali Maamar, Ismaël Baouf, Ismail Bakhti, Fouad Zahouani, Othmane Maamma, Naïm Byar, Yassine Khalifi, Saad El Haddad, Gessime Yassine y Yassir Zabiri. D.T: Mohamed Ouahbi.

Marruecos Estados Unidos Mundial
Noticias relacionadas
independiente rivadavia y godoy cruz, sin emociones en el clasico mendocino

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, sin emociones en el clásico mendocino

instituto vencio a atletico tucuman y suena con los playoffs

Instituto venció a Atlético Tucumán y sueña con los playoffs

el emotivo posteo de nacho, el hijo de miguel angel russo

El emotivo posteo de Nacho, el hijo de Miguel Ángel Russo

aldosivi estiro su levantada ante huracan y suena con la permanencia

Aldosivi estiró su levantada ante Huracán y sueña con la permanencia

Lo último

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Último Momento
Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Ovación
Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: Nunca dejaron de soñar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Policiales
Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos