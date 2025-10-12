Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

El combinado africano venció 3-1 al conjunto norteamericano y avanzó a las semifinales del certamen.

Estados Unidos cayó 3-1 ante Marruecos en el enfrentamiento por los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Tras esta sorpresiva derrota, el conjunto norteamericano quedó eliminado del certamen internacional. Mientras que el equipo del extremo noroeste del continente africano concretó su pase a la semifinal, en donde se medirá frente al ganador del partido entre Noruega y Francia.

Los tres goles marroquíes fueron realizados por Fouad Zahouani, Joshua Wynder y Gessime Yassine. El único gol de los estadounidenses llegó de la mano de Cole Campbell.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, Marruecos, liderado por el director técnico Mohamed Ouahbi, desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante.

En el minuto 31, Marruecos abrió el marcador con la conversión del lateral izquierdo Fouad Zahouani.

Pero, a los 45+6 minutos, Cole Campbell concretó la igualdad del duelo con un disparo preciso desde los doce pasos.

En el complemento del partido, "Los Leones del Atlas" regresaron al terreno de juego con una actitud diferente y descolocaron a la defensa de su rival.

Joshua Wynder -- desde el punto penal-- y Gessime Yassine sellaron el contundente 3-1 en el marcador final.

Síntesis

Mundial Sub-20

Cuartos de final

EE. UU 1-3 Marruecos

Estadio: Codelco El Teniente Rancagua Sur

Árbitro: Kevin Paolo Ortega Pimentel

El 11 inicial de EE. UU: Adam Beaudry; Frankie Westfield, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Nolan Norris, Brooklyn Raines, Matthew Corcoran, Niko Tsakiris, Cole Campbell, Zavier Gozo y Benja Cremaschi. D.T: Marko Mitrovi.

El 11 inicial de Marruecos: Yanis Benchaouch Marty; Ali Maamar, Ismaël Baouf, Ismail Bakhti, Fouad Zahouani, Othmane Maamma, Naïm Byar, Yassine Khalifi, Saad El Haddad, Gessime Yassine y Yassir Zabiri. D.T: Mohamed Ouahbi.