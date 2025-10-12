Uno Santa Fe | Ovación | Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby derrotó a Jockey de Venado Tuerto, y no pierde las esperanzas de clasificar a semifinales. CRAI perdió con Jockey de Rosario.

12 de octubre 2025 · 20:18hs
 Santa Fe Rugby se impuso al duro Jockey (VT) y en la última fecha visitará a Rowing.  

Pasó el penúltimo capítulo del Top 9 del Torneo Regional del Litoral, en el cual se produjo la victoria de Santa Fe Rugby ante un duro Jockey Club de Venado Tuerto, y la derrota de CRAI ante el Jockey Club de Rosario en la autopista. A las semifinales ya se encuentran clasificados Jockey de Rosario, Estudiantes y Duendes de Rosario, y queda un lugar para dos equipos que pugnan por conseguir dicho objetivo. Uno es Gimnasia y Esgrima de Rosario y el otro Santa Fe Rugby Club.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby hizo los deberes, ya que tenía que ganar su partido para llegar a la última fecha con chances de lograr el pasaje a las semifinales del Top 9 litoraleño. Los Tricolores se impusieron a Jockey Club de Venado Tuerto por 43 a 33 con el arbitraje del santafesino Emilio Traverso.

La escuadra que tiene como head coach a Pedro Benet (h) alistó: Francisco Duranda, José Milesi y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustagli y Guillermo Botta (h); Agustín Trossero, Tomás Longo e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Francisco Eleuteri, Tomás Kerz y Santiago Mendicino. Luego ingresaron Marcos Erbetta, Lucas Fertonani, Juan Ignacio González, Valentín Iturraspe, Lisandro Fonti, Santiago Barolín, Gerónimo González Paya, Tomás García.

Para el conjunto de Sauce Viejo, en el primer tiempo los puntos llegaron por intermedio de tries de Agustín Trossero, Fabián Frustagli y Tomás Kerz, más tres converiones de Kerz. En el segundo tiempo, hubo dos try penal, un penal de Tomás Kerz y un try de Santiago Barolín.

En la autopista, ante un buen marco de público y con el arbitraje de Juan Moyano, el cruce entre subcampeón y campeón de la edición pasada quedó para la escuadra visitante. Jockey Club de Rosario se impuso como visitante al CRAI por 32 a 19. Los anfitriones había comenzado ganando y dominando las acciones, logrando ponerse 16 a 8, pero los rosarinos reaccionaron y se llevaron un triunfo de la capital provincial.

Los conducidos por Juan Manuel Fernández formaron con: José Canuto, Enzo Abraham y Joaquín Berón; Santiago Carreras y Juan Mufarrege; Tomás Schinner, Juan Ignacio Sánchez y Manuel Bernstein; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre; Mateo Fauda, Agustín Giménez, Lautaro Montini, Ignacio Carreras y Facundo Beltramino. Luego ingresaron Genaro Giombi, Franco Pierangeli, José Gálvez, Mariano Torres, Tomás Mufarrege, Ramiro Ibáñez y Elio Gariboldi. Para los Gitanos, los dieciséis puntos se produjeron en el primer tiempo. Hubo tres penales, un drop y una conversión de Facundo Beltramino, más un try de Ignacio Carreras.

En la Bombonerita del Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima derrotó al Paraná Rowing Club por 42 a 17, mientras que en barrio Las Delicias del sur provincial, Duendes se impuso con autoridad a Old Resian por 41 a 17. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club de Rosario 69, Estudiantes de Paraná 56, Duendes 52, Gimnasia y Esgrima de Rosario 47, Santa Fe Rugby 42, Old Resian 36, Paraná Rowing 24 y Jockey Club de Venado Tuerto 6. En la próxima fecha, Jockey Club de Venado Tuerto recibirá a CRAI, y el Paraná Rowing Club a Santa Fe Rugby Club. Por su parte, Old Resian lo hará con Gimnasia y Esgrima, y Estudiantes con Duendes, quedando libre el Jockey Club de Rosario.

Lo que ocurrió en la Segunda División del Regional del Litoral

En cuanto a la fecha 17 del certamen de Segunda División, el choque que debían sostener Provincial de Rosario con Universitario de Santa Fe fue suspendido a los 36 minutos del primer tiempo por tormenta eléctrica. En la ciudad cabecera del departamento Castellanos, CRAR de Rafaela superó con claridad a Gimnasia y Esgrima de Pergamino 50 a 17, y en Ibarlucea, Logaritmo doblegó ajustadamente a Caranchos por 16 a 12. En Sauce Montrull, Tilcara cayó ajustadamente ante Universitario de Rosario por 32 a 31 bajo el arbitraje del santafesino Facundo Gorla.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario (R) 76; Tilcara 54; Caranchos 47, Alma Juniors de Esperanza 46, CRAR de Rafaela 30, Provincial 29, Universitario de Santa Fe 24, Logaritmo 22, Gimnasia de Pergamino 21. Lograron la clasificación a semifinales Universitario de Rosario, Tilcara, Caranchos y Alma Juniors de Esperanza.

En la última fecha se medirán Gimnasia de Pergamino con Tilcara, Universitario de Santa Fe con CRAR de Rafaela, Caranchos con Provincial y Alma Juniors de Esperanza con Logaritmo, quedando libre Universitario de Rosario.

