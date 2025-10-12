Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

El plantel de Colón volverá a trabajar este lunes por la tarde en el Predio 4 de Junio. Por qué Ezequiel Medrán los dividió en tres grupos.

Este lunes por la tarde, Colón volverá a los trabajos en el predio 4 de Junio bajo las órdenes de Ezequiel Medrán, en el inicio de una nueva etapa de entrenamientos que llega con una particularidad: el plantel estará dividido en tres grupos, en función de la situación contractual y deportiva de cada jugador.

Los juveniles que habían integrado el plantel profesional durante el último tramo del torneo retornaron a la Reserva, donde continuarán trabajando bajo las órdenes de Martín Minella. El entrenador los tendrá en cuenta para los próximos compromisos de la Copa Proyección de la Liga Profesional, buscando mantener el ritmo de competencia y seguir su desarrollo dentro del club.

LEER MÁS: ¿Podrá Ezequiel Medrán repetir en Colón lo que gestó en Gimnasia de Mendoza?

En tanto, otro grupo estará conformado por los futbolistas cuyos contratos vencen el 31 de diciembre de este año. Estos jugadores trabajarán de manera diferenciada, con tareas livianas, ya que la mayoría no renovará su vínculo para 2026.

En ese sentido, ya se acordó la rescisión del contrato con Joel Soñora, mientras que se buscan soluciones similares con Marcos Díaz, Gonzalo Bettini, Facundo Sánchez y José Barreto, entre otros.

Sin embargo, hay casos puntuales que podrían evaluarse más adelante, como los de Federico Jourdan y Christian Bernardi, quienes podrían continuar dependiendo de lo que resuelva la nueva Comisión Directiva, que asumirá sus funciones el 1 de diciembre, tras las elecciones del 30 de noviembre.

Los que estarán bajo la tutela de Medrán en Colón

Finalmente, el tercer grupo estará integrado por los jugadores que tienen contrato vigente hasta 2026, quienes trabajarán con normalidad bajo la conducción de Medrán. El entrenador, más allá de haber manifestado su deseo de continuar en el cargo, tampoco tiene garantizada su permanencia el próximo año: su continuidad dependerá de lo que decida la futura dirigencia sabalera.

LEER MÁS: Semana clave para Colón: depuración del plantel, deudas y elecciones en el horizonte

De esta manera, Colón reanuda sus actividades en un contexto de transición institucional y con un plantel en proceso de depuración, mientras aguarda definiciones clave que marcarán el rumbo deportivo de 2026.