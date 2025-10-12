Uno Santa Fe | Unión | Unión

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Paulo Poccia, DT del fútbol femenino de Unión, que logró el ascenso a Primera División, destacó la fortaleza de sus chicas en momentos clave.

12 de octubre 2025 · 10:08hs
El fútbol femenino de Unión escribió una de las páginas más importantes de su historia. En el estadio de Valentín Alsina, las Tatengues vencieron 1-0 a Lanús con gol de Pilar Mateo y se quedaron con el primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino, cerrando la serie con un global de 2-0 tras el triunfo obtenido en la ida con tanto de Emilse Albornos.

Con este logro, Santa Fe capital tendrá por primera vez un representante en la máxima categoría femenina de AFA, y la provincia contará con dos equipos en el semiprofesionalismo: Unión y Newell’s.

La emoción de Paulo Poccia en Unión

Tras la consagración, el entrenador Paulo Poccia no ocultó su emoción: “Se dio el objetivo, y las chicas se lo merecían. Nunca dejaron de soñar ni de luchar. Desde ese 2023 que arrancamos con la ilusión de AFA, siempre estuvieron a la altura. Esto es la frutilla del postre para tantos años de sacrificio”, expresó con orgullo.

El técnico destacó el carácter del equipo, que levantó su nivel justo en los momentos decisivos del torneo: “Como todo equipo, tuvimos altibajos. Nos tocó un bajón al final del campeonato, pero supimos salir rápido. En estas finales demostramos por qué llegamos hasta acá. Las chicas dejaron todo y se merecían llevar este ascenso a Santa Fe”.

Poccia también valoró el camino recorrido y la superación constante del plantel, que rompió barreras y desafíos en cada instancia: “Rompimos con todo. Nos tocó jugar en canchas sintéticas, potreros o terrenos complicados, y siempre salimos adelante. Son muy pocos los equipos que en tres años llegan a Primera. Muchas instituciones tienen más estructura que nosotros, pero demostramos que el potencial está, y que con trabajo y compromiso se puede lograr”.

Lo que viene para Paulo Poccia en Unión

De cara al futuro, el entrenador ya piensa en lo que viene: “Ahora toca descansar un poco, pero enseguida empezaremos la preparación. Queremos mantener la base que nos trajo hasta acá, sumar refuerzos y adaptarnos al nivel de la Primera División, que es muy distinto. Pero vamos a estar a la altura, como siempre”.

Por último, Poccia dejó un mensaje cargado de sentimiento, recordando el esfuerzo colectivo y un momento personal difícil que atravesó junto a su familia: “Este logro es para todos los que formamos parte del fútbol femenino: jugadoras, cuerpo técnico, familias, profes, y quienes acompañan día a día. En lo personal, atravesamos un momento complicado como familia, y sé que Franco, que no está físicamente, hubiera querido este final. Este ascenso también es para él”.

El ascenso de Unión no solo marca un antes y un después para la institución, sino también para el fútbol santafesino, que por primera vez tendrá presencia en la élite del fútbol femenino argentino. Una conquista con trabajo, compromiso y corazón.

