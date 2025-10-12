River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Iván Morales Bravo marcó el único gol del encuentro, mientras que un tanto de Borja fue anulado por offside mediante el VAR.

River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.

Con esta dura caída en condición de local, el “Millonario” perdió cuatro encuentros consecutivos, en el campeonato, y se quedó con el quinto puesto del Grupo B.

El único gol del enfrentamiento fue realizado por el centro delantero chileno Iván Morales Bravo.

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el “Millonario” ingresó al terreno de juego confiado y fue sorprendido por el “Verde”.

A los 30 minutos, “El Verdolaga" abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y terminó en el fondo de la red.

En el complemento del encuentro, el equipo liderado por el director técnico Marcelo Daniel Gallardo regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el desempeño ofensivo.

En los instantes finales, Miguel Borja empujó la pelota al fondo de la red, pero el VAR revisó la jugada y determinó que el colombiano se encontraba en posición fuera de juego. De esta manera, la ilusión del empate terminó y Sarmiento se llevó los tres puntos a Junín.

Síntesis Torneo Clausura 2025- Fecha 12

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.

Gol en el P.T: 30m. Iván Morales Bravo (S).

Cambios en el S.T: 1m. Miguel Borja por Facundo Colidio (R); 9m. Agustín Echecopar por Lucas Pratto (S); 16m. Sebastián Driussi por Thiago Acosta (R); 21m. Elián Giménez por Carlos Villalba (S); 22m. Joaquín Ardaiz por Iván Morales Bravo (S); 32m. Maximiliano Meza por Milton Casco (R); 43m. Leandro Suhr por Julián Contrera (S); Gabriel Díaz Núñez por Yair Arismendi (S).

Estadio: Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Tomás Bottari