Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Unión, a su equipo masculino de fútbol y de básquet, que participan de la Liga Profesional y Liga Nacional le sumó al femenino en Primera. ¡Histórico!

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2025 · 14:16hs
Prensa Unión

Unión se encuentra en un lugar histórico dentro del deporte argentino: es el único club del interior del país que cuenta con equipos en Primera División en fútbol masculino, fútbol femenino y básquet. Este sábado, el club sumó un nuevo capítulo a su prestigio, mientras enfrenta desafíos deportivos en cada disciplina.

En el fútbol masculino, el equipo dirigido por Leonardo Madelón transita un bajón futbolístico, pero mantiene la expectativa de meterse en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Tarragona.jpg

Con cuatro partidos restantes en la fase regular, el Tatengue buscará recuperar regularidad y cerrar un semestre positivo.

LEER MÁS: Unión le apunta a un final durísimo en el Torneo Clausura

El fútbol femenino también sumó motivos de festejo. Este sábado, las Tatengues vencieron como visitantes a Lanús por 1-0, y con un global de 2-0 tras el triunfo en la ida en el 15 de Abril, lograron consolidar su lugar en Primera División, convirtiéndose en el primer equipo femenino de la provincia en disputar el torneo semiprofesional de AFA.

Lanús Unión femenino festejo

Por su parte, el básquet de Unión inició su participación en la Liga Nacional con un debut difícil: cayó ante La Unión de Formosa en condición de visitante.

Franco Balbi.jpg

A pesar de la derrota, el equipo mostró preparación y ambición para ser protagonista en la máxima categoría del baloncesto argentino.

A nivel país, este privilegio es compartido solo por clubes históricos de Buenos Aires, como Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro y Platense, lo que subraya la magnitud del logro de Unión como representante del interior argentino en las tres disciplinas.

LEER MÁS: Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

El desafío para el club es claro: mantener la competitividad y la presencia en Primera División en todas sus áreas deportivas, consolidando un modelo integral que pocas instituciones en el país pueden exhibir.

Unión primera Liga Nacional
