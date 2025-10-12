Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

Instituto venció a Atlético Tucumán y sueña con los playoffs

La Gloria se impuso por 2-0 ante el Decano por la duodécima fecha del Grupo B del campeonato local

12 de octubre 2025 · 20:11hs
Instituto venció a Atlético Tucumán y sueña con los playoffs

Instituto venció este domingo como local por 2-0 a Atlético Tucumán en un partido correspondiente a la duodécima fecha del Grupo B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Juan Domingo Perón.

Los goles para la Gloria los convirtieron Jhon Cordoba, a los 26 minutos del primer tiempo, y Gastón Lodico, a los 37’ del complemento para sentenciar el encuentro.

Con este resultado, los comandados por Daniel Oldrá alcanzaron la octava posición de la Zona B con 15 puntos y, de momento, están clasificando a los Playoffs del campeonato local. Ahora, deberán visitar a Deportivo Riestra el próximo lunes desde las 19:00.

Por su parte, el Decano dejó pasar una gran chance de superar a San Lorenzo en la tabla y permaneció en la séptima plaza con las mismas unidades que el cuadro cordobés. En tanto, recibirá al Ciclón el mismo día, a partir de las 21:15.

Instituto, a paso firme en Alta Córdoba

Instituto fue superior a su rival durante todo el encuentro y logró marcar la diferencia en el marcador en el primer tiempo. Tras un remate al palo a los 20 minutos de Lodico, el delantero colombiano Jhon Cordoba se impuso en las alturas y de cabeza puso el primero para los locales.

Si bien el resultado no sufrió modificaciones hasta el descanso, la Gloria seguía imponiéndose desde el juego y dejando sin opciones a los comandados por Lucas Pusineri.

Ya en los minutos finales del complemento, Gastón Lodico finalizó un preciso contragolpe de los rojiblancos para sentenciar la partida. Engañó a todos al fingir un pase hacia un compañero y definió al palo derecho del arquero Matías Mansilla, que nada pudo hacer.

Instituto Atlético Tucumán Torneo Clausura
