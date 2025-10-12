Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

En su estreno en la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional, Unión perdió por 83-80 como visitante ante La Unión, que sumó su 3° éxito en fila.

12 de octubre 2025 · 09:03hs
Unión hizo su debut en la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Básquet con una derrota ante La Unión, en el estadio Cincuentenario de Formosa, por 83-80.

La Unión de Formosa 83-80 Unión

Noche de trámite lleno de paridad con resolución en los segundos finales. Allí el local volvió a mostrar mucho carácter al sacar adelante el juego. Fue vital una acción de tres y uno de Nuno que le dio 5 de ventaja al local. Graterol se anotó un doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes, Elsener sumó 14 unidades, Machuca 12 y Nuno 11. En Unión hubo 16 de Basabe y Vogt y 12 de Balbi.

Pocos aciertos en las ofensivas para ambos para un 5 a 4 del local en 4 minutos y un 8-7 para La U en 5.30. Con Basabe al frente de la ofensiva, Unión pasó a ganar 12 a 10 pero enfrente Alorda aportó 6 puntos en fila para volver al arriba por un doble. Con la visita buscando sin éxito el tiro de tres el local encontró momentos para correr la cancha y fue vía Machuca con acción de dos y uno que se puso 5 arriba. La temática se repitió y La U con Alorda y Moresco tenía 8 a su favor (20 a 12). Un triple de Elías cortó la sequía visitante pero más de Alorda y Machuca, desde la línea, le permitió a los de Narvarte sacar +9.

Salió más activo en defensa Unión al segundo cuarto, después de quedar 11 abajo (26 a 15) y con un parcial de 9-0 se arrimó a 26-24. Cortó el pasaje negativo Graterol en acción de contraataque con su equipo solo sumando 4 puntos en 5 minutos de juego pero estaba claro que Unión lucía mejor y con Queiros para estar a la mínima con 4.22 minutos por jugar. El partido quedó igualado en 28 con libre de Vogt y de ahí hasta el cierre del cuarto Unión iba a tener el premio de pasar a ganar con Balbi 32 a 31, pero el local alimentó su ofensiva con triples de Acevedo y Machuca para llegar al descanso al frente.

Activos los dos en ataque en el inicio del tercero con un 5-0 de Elsener y devolución de 5-0 entre Vogt y Basabe. La diferencia se movía entre los 4 y los 2 puntos a favor de La U hasta que Chamorro lo empató en 48 cerca de los 5 minutos. Hure, con acierto de tres, subió a Unión a 51-48. De nuevo igualados en 55 en los 3 minutos finales de la fracción, Chamorro y Alessio sumaron cerca del aro y Unión se puso +4, margen que achicó Elsener con los últimos puntos del cuarto (62 a 60).

Bienvenido al juego Beavers en el inicio del último para su primera anotación de la noche que mandó rápido al liderazgo en el score a los suyos. En la continuidad del trámite, de nuevo baja eficacia en ambos y cifras iguales en 66 en 3. 30 minutos. Guerra hizo la de Beavers, sumó sus primeros puntos, vitales para el momento porque con su aporte Unión ganaba 68 a 66. Con eficacia de Marina en los libres estaba al frente La U por un doble (75 a 73) y con dos de Acevedo para tener un +4. Rebote ofensivo enorme de Nuno para anotar dos y uno desde la línea para volver a los 5. Suspenso son doble de Balbi, caminó Beavers enfrente y con 54 segundos la bola era de Unión.

Defensa de Acevedo sobre Cabrera para recuperar la pelota a 45 segundos de la chicharra. Otra pérdida ahora de Nuno y 25 segundos. Guerra por dos libres con 5 segundos, metiendo uno y Acevedo atrapando el rebote para recibir falta con 3,8 segundos. Metió también uno y en la última fue Balbi por un lejano tiro de tres que no entró.

