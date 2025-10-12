Uno Santa Fe | El País | Luis Caputo

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

El ministro de Economía ratificó el esquema de bandas cambiarias y negó condicionamientos tras el swap de 20 mil millones de dólares

12 de octubre 2025 · 22:51hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó de urgencia a Estados Unidos en busca de ayuda financiera.

Tras una semana de gestiones en Washington, el ministro de Economía Luis Caputo regresó al país y rompió el silencio en una entrevista con Luis Majul en LN+, donde confirmó la continuidad del esquema de bandas cambiarias con flotación del dólar más allá de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El funcionario habló luego de concretar un swap por 20 mil millones de dólares con Estados Unidos, parte de un paquete de medidas para contener la presión sobre el tipo de cambio y fortalecer las reservas del Banco Central.

“El sistema de bandas cambiarias va a continuar después de las elecciones. Es un esquema que nos ha dado resultados y que otorga previsibilidad al mercado”, aseguró Caputo.

“La dolarización está descartada”

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con una dolarización de la economía, el ministro fue tajante: “Sí, está descartada”, respondió. “En el fondo lo que se busca es el mecanismo monetario-cambiario que permita crecer lo más fuertemente posible lo más pronto posible. ¿La dolarización puede ser una alternativa? Sí, pero no es la que elegimos”.

El funcionario insistió en que la prioridad del Ejecutivo es consolidar un esquema de estabilidad con flotación administrada, sin renunciar al peso como moneda nacional.

Apoyo de Estados Unidos y críticas al kirchnerismo

Caputo calificó de “disparate” las versiones que señalan que la ayuda financiera estadounidense implicaría condicionamientos o intervencionismo político.

“Debe ser la noticia más importante desde que tengo uso de razón. Va a favor de los argentinos. La potencia más importante del mundo le está diciendo a la Argentina que, si sigue este camino económico, le va a ir bien”, afirmó.

El ministro resaltó que el nuevo acuerdo beneficia a ambos países y destacó la relación personal entre Donald Trump y el presidente argentino, a la que definió como “estratégica y sin precedentes”.

“Esto es algo de lo que se van a beneficiar los dos países. El presidente invirtió muchísimo tiempo en construir esta relación”, subrayó.

“Yo viví otra experiencia donde también la relación con el presidente norteamericano era buena y no estuvimos ni cerca de lograr lo que se logró ahora. En ese momento las políticas económicas no eran ni cercanas a las actuales”, comparó Caputo, en alusión a su paso por el gobierno de Mauricio Macri.

El ministro afirmó que Estados Unidos reconoció un ataque político contra el gobierno argentino.

“El gobierno de Trump asistió de la manera en que lo hizo porque observó un ataque del kirchnerismo. No hacía falta al FBI para darse cuenta, porque fueron bastante explícitos”, ironizó.

“Argentina es hoy un aliado estratégico”

Caputo también sostuvo que el respaldo estadounidense responde a un cambio de posición geopolítica en la región:

“Estados Unidos ve a la región con mayor interés y su aliado en el mundo es Argentina. El presidente es uno de los tres referentes mundiales. Para ellos es importante mostrarle al mundo que a sus aliados les va bien”.

El funcionario aseguró que el vínculo bilateral atraviesa uno de sus mejores momentos en décadas y que Washington “está alineado con lo que estamos haciendo” en materia económica.

El acuerdo y sus efectos

El swap por 20 mil millones de dólares se enmarca en una serie de medidas destinadas a contener la presión sobre el dólar, fortalecer el nivel de reservas y dar certidumbre al mercado financiero en la previa electoral.

Fuentes del Palacio de Hacienda explicaron que el entendimiento incluye un mecanismo de recompra de deuda, la posibilidad de intervenir de manera coordinada en el mercado cambiario y la apertura de líneas de crédito para infraestructura energética.

Caputo, que permanecerá al frente del equipo económico en el tramo final de la campaña, buscará reforzar el mensaje de estabilidad y previsibilidad de cara al 26 de octubre, con la mira puesta en sostener el programa antiinflacionario y el equilibrio fiscal.

“Este apoyo internacional nos da más herramientas para seguir estabilizando la economía y generar confianza. El rumbo está claro y los resultados se están viendo”, concluyó el ministro.

Luis Caputo dolarización Estados Unidos Argentina
Noticias relacionadas
elecciones: el mejor y el peor escenario para javier milei, segun el politologo andres malamud

Elecciones: el mejor y el peor escenario para Javier Milei, según el politólogo Andrés Malamud

José Luis Espert

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

javier milei presento su libro: canto con su banda y le agradecio a karina, a santiago caputo y a las fuerzas del cielo

Javier Milei presentó su libro: cantó con su banda y le agradeció "a Karina, a Santiago Caputo y a Las Fuerzas del Cielo"

José Luis Espert

En medio del escándalo, José Luis Espert renunció a la presidencia de la comisión de Presupuesto

Lo último

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Último Momento
Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

River no levanta cabeza y cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Por qué el plantel de Colón estará dividido en tres grupos en la vuelta a los entrenamientos

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Marruecos sorprendió y eliminó a Estados Unidos del Mundial Sub-20

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Ovación
Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: Nunca dejaron de soñar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Se disputó la penúltima fecha del Top 9 del Regional del Litoral

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Policiales
Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos