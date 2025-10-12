Uno Santa Fe | Unión | Unión

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Nicolás Vazzoler, DT de Unión, que ganó la Copa Santa Fe, infló el pecho por el logro de sus dirigidos y expresó: "Sé que podemos mucho más".

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2025 · 10:24hs
Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Prensa Unión

Unión volvió a festejar en su casa. En una tarde cargada de emoción en el estadio 15 de Abril, el conjunto tatengue se consagró campeón de la Copa Santa Fe tras vencer por penales a Centenario de San José de la Esquina, repitiendo el título conseguido en 2023 —también con Nicolás Vazzoler como entrenador—, cuando había derrotado a Rosario Central en la final.

La alegría de Vazzoler por el título en Copa Santa Fe

Después del encuentro, el DT rojiblanco dejó sus sensaciones con una mezcla de alegría por el logro y autocrítica por el rendimiento: “Nuevamente con Unión, alegría. Aunque me quedó la bronca de no haberlo ganado en los 90 minutos, porque sé que podemos mucho más. Estoy pasando de la bronca a la alegría, porque los chicos se merecían ganar”, expresó Vazzoler tras la premiación.

LEER MÁS: Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

El entrenador reconoció que el equipo no tuvo su mejor versión en la final, pero destacó la entrega de sus futbolistas: “No jugamos bien, no hicimos el partido que queríamos, pero estos chicos dejan todo. Sé que son capaces de mucho más. Me cuesta sacarme la bronca del rendimiento, pero la alegría de haber conseguido otro título con Unión termina ganando”.

Los penales, otra vez aliados de Unión

Una vez más, la definición llegó desde el punto penal, como en varias instancias de esta edición de la Copa Santa Fe. En ese sentido, Vazzoler valoró la confianza del grupo: “Tuvimos varias series por penales en esta copa, pero tenemos un gran arquero y excelentes pateadores. Eso fue clave. El equipo se entregó al máximo, nunca bajó los brazos y siempre pensó en que este título debía quedarse en casa”.

LEER MÁS: Unión, sin respuestas y con la necesidad de reencontrarse para no perder la brújula

Con esta nueva conquista, Unión reafirma su protagonismo en la competencia provincial y suma otro trofeo a sus vitrinas. Para Vazzoler, además, es la confirmación de un proceso que combina identidad, compromiso y continuidad, pilares que el técnico busca consolidar también en las divisiones formativas del club.

“Este grupo representa lo que es Unión: esfuerzo, humildad y sentido de pertenencia. Los chicos lo entendieron y por eso hoy vuelven a festejar”, cerró el DT tatengue.

Unión Vazzoler Copa Santa Fe
Noticias relacionadas
poccia, tras el ascenso de las chicas de union: nunca dejaron de sonar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

union tropezo ante la union en formosa en su debut en la liga nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

el uno por uno de la dura derrota de union ante central cordoba

El uno por uno de la dura derrota de Unión ante Central Córdoba

una buena para union: diego armando diaz recibio el alta medica

Una buena para Unión: Diego Armando Díaz recibió el alta médica

Lo último

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Último Momento
Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Leonardo Madelón, entre volver a las fuentes o profundizar los cambios

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Buscan a un niño de 5 años tras el crimen de su madre y abuela

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Temporada de playa 2025-2026 en la ciudad de Santa Fe: cuándo comenzarían y cuáles serían las novedades

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Unión y Madelón: un repaso numérico de su cuarto ciclo entre logros y bajones

Unión y Madelón: un repaso numérico de su cuarto ciclo entre logros y bajones

Ovación
Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: Nunca dejaron de soñar ni de luchar

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: Los chicos lo merecían

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Cómo quedó el ranking de la ATP tras el batacazo de Vacherot en Shanghai

Policiales
Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos