Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Nicolás Vazzoler, DT de Unión, que ganó la Copa Santa Fe, infló el pecho por el logro de sus dirigidos y expresó: "Sé que podemos mucho más".

Unión volvió a festejar en su casa. En una tarde cargada de emoción en el estadio 15 de Abril, el conjunto tatengue se consagró campeón de la Copa Santa Fe tras vencer por penales a Centenario de San José de la Esquina, repitiendo el título conseguido en 2023 —también con Nicolás Vazzoler como entrenador—, cuando había derrotado a Rosario Central en la final.

Después del encuentro, el DT rojiblanco dejó sus sensaciones con una mezcla de alegría por el logro y autocrítica por el rendimiento: “Nuevamente con Unión, alegría. Aunque me quedó la bronca de no haberlo ganado en los 90 minutos, porque sé que podemos mucho más. Estoy pasando de la bronca a la alegría, porque los chicos se merecían ganar”, expresó Vazzoler tras la premiación.

El entrenador reconoció que el equipo no tuvo su mejor versión en la final, pero destacó la entrega de sus futbolistas: “No jugamos bien, no hicimos el partido que queríamos, pero estos chicos dejan todo. Sé que son capaces de mucho más. Me cuesta sacarme la bronca del rendimiento, pero la alegría de haber conseguido otro título con Unión termina ganando”.

Los penales, otra vez aliados de Unión

Una vez más, la definición llegó desde el punto penal, como en varias instancias de esta edición de la Copa Santa Fe. En ese sentido, Vazzoler valoró la confianza del grupo: “Tuvimos varias series por penales en esta copa, pero tenemos un gran arquero y excelentes pateadores. Eso fue clave. El equipo se entregó al máximo, nunca bajó los brazos y siempre pensó en que este título debía quedarse en casa”.

Con esta nueva conquista, Unión reafirma su protagonismo en la competencia provincial y suma otro trofeo a sus vitrinas. Para Vazzoler, además, es la confirmación de un proceso que combina identidad, compromiso y continuidad, pilares que el técnico busca consolidar también en las divisiones formativas del club.

“Este grupo representa lo que es Unión: esfuerzo, humildad y sentido de pertenencia. Los chicos lo entendieron y por eso hoy vuelven a festejar”, cerró el DT tatengue.