Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

Instituto empató con Talleres en el duelo cordobés y se clasificó a los playoffs

Instituto y Talleres empataron 0-0 en Alta Córdoba, en uno de los clásicos de dicha provincia. La Gloria se clasificó a los playoffs.

Ovación

Por Ovación

16 de noviembre 2025 · 19:22hs
Instituto empató con Talleres en el duelo cordobés y se clasificó a los playoffs

La Voz

La tarde cordobesa volvió a teñirse de clásico, pero esta vez sin gritos. Instituto y Talleres igualaron 0-0 en el Monumental de Alta Córdoba, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, un resultado que le permitió a la “T” sellar su boleto a los octavos de final.

Mucho más que un clásico entre Instituto y Talleres

Para Instituto, el duelo representó mucho más que un clásico: fue el punto final de una temporada marcada por altibajos. El equipo de Daniel Oldrá atravesó un semestre irregular, sin poder sostener una línea de rendimiento que le permitiera pelear por los puestos de avanzada. Esa falta de consistencia lo dejó sin chances de acceder a los octavos y también fuera de la clasificación a las copas internacionales, uno de los grandes objetivos que se había trazado la institución.

La única sonrisa del cierre llegó gracias a la permanencia asegurada en la fecha anterior, un alivio que permitió encarar el clásico sin presiones, pero no sin tensiones. De hecho, pese a haber mostrado pasajes de superioridad, la Gloria terminó escuchando reproches de parte de un sector de su hinchada, inconforme por el desenlace del año.

Del lado de Talleres, el empate fue suficiente. Aunque no logró imponerse en un partido que tuvo emociones contenidas y polémicas —Instituto convirtió dos veces, pero ambos tantos fueron anulados por offside—, el equipo de Carlos Tevez cumplió el objetivo principal: meterse entre los 16 mejores del torneo. Ahora, deberá aguardar el encuentro entre Gimnasia y Platense para conocer su posición final y el rival que enfrentará en la próxima instancia.

En una tarde caliente, el clásico cordobés volvió a demostrar que, aun sin goles, siempre tiene historia y repercusión. Mientras Talleres piensa en lo que viene, Instituto empieza a mirar hacia adelante en busca de recuperar estabilidad y volver a pelear por algo más que la permanencia.

Instituto Talleres Córdoba
Noticias relacionadas
los 11 en los que piensa zielinski en belgrano para recibir a union

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

sinner volvio a reinar en turin: vencio a alcaraz y conquisto su segundo titulo del atp finals

Sinner volvió a reinar en Turín: venció a Alcaraz y conquistó su segundo título del ATP Finals

christian ledesma se dio el gran gusto en el tc en toay

Christian Ledesma se dio el gran gusto en el TC en Toay

los pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a escocia en edimburgo

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Lo último

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Caos y saqueos en Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y fue abordado por más de 300 vecinos

Caos y saqueos en Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y fue abordado por más de 300 vecinos

Otro brutal ataque de un perro Pitbull: una niña de 8 años fue mordida en el rostro y operada de urgencia

Otro brutal ataque de un perro Pitbull: una niña de 8 años fue mordida en el rostro y operada de urgencia

Último Momento
El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

El gobierno de Santa Fe afina números: qué pasará con los impuestos en 2026

Caos y saqueos en Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y fue abordado por más de 300 vecinos

Caos y saqueos en Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y fue abordado por más de 300 vecinos

Otro brutal ataque de un perro Pitbull: una niña de 8 años fue mordida en el rostro y operada de urgencia

Otro brutal ataque de un perro Pitbull: una niña de 8 años fue mordida en el rostro y operada de urgencia

Madryn le ganó a Morón y jugará ante Estudiantes (RC) la final del Reducido

Madryn le ganó a Morón y jugará ante Estudiantes (RC) la final del Reducido

Instituto empató con Talleres en el duelo cordobés y se clasificó a los playoffs

Instituto empató con Talleres en el duelo cordobés y se clasificó a los playoffs

Ovación
Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Cruce caliente en Colón: Germán Lerche cargó con todo contra José Alonso

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Los Pumas protagonizaron una gran remontada para vencer a Escocia en Edimburgo

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Los 11 en los que piensa Zielinski en Belgrano para recibir a Unión

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus