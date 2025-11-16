Instituto empató con Talleres en el duelo cordobés y se clasificó a los playoffs

Instituto y Talleres empataron 0-0 en Alta Córdoba, en uno de los clásicos de dicha provincia. La Gloria se clasificó a los playoffs.

La tarde cordobesa volvió a teñirse de clásico, pero esta vez sin gritos. Instituto y Talleres igualaron 0-0 en el Monumental de Alta Córdoba, en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, un resultado que le permitió a la “T” sellar su boleto a los octavos de final.

Para Instituto, el duelo representó mucho más que un clásico: fue el punto final de una temporada marcada por altibajos. El equipo de Daniel Oldrá atravesó un semestre irregular, sin poder sostener una línea de rendimiento que le permitiera pelear por los puestos de avanzada. Esa falta de consistencia lo dejó sin chances de acceder a los octavos y también fuera de la clasificación a las copas internacionales, uno de los grandes objetivos que se había trazado la institución.

La única sonrisa del cierre llegó gracias a la permanencia asegurada en la fecha anterior, un alivio que permitió encarar el clásico sin presiones, pero no sin tensiones. De hecho, pese a haber mostrado pasajes de superioridad, la Gloria terminó escuchando reproches de parte de un sector de su hinchada, inconforme por el desenlace del año.

Del lado de Talleres, el empate fue suficiente. Aunque no logró imponerse en un partido que tuvo emociones contenidas y polémicas —Instituto convirtió dos veces, pero ambos tantos fueron anulados por offside—, el equipo de Carlos Tevez cumplió el objetivo principal: meterse entre los 16 mejores del torneo. Ahora, deberá aguardar el encuentro entre Gimnasia y Platense para conocer su posición final y el rival que enfrentará en la próxima instancia.

En una tarde caliente, el clásico cordobés volvió a demostrar que, aun sin goles, siempre tiene historia y repercusión. Mientras Talleres piensa en lo que viene, Instituto empieza a mirar hacia adelante en busca de recuperar estabilidad y volver a pelear por algo más que la permanencia.