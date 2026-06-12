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Es oficial: designaron al hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, como juez federal en Santa Fe

Mediante decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la designación de Emilio Rosatti, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe. También fueron nombrados Santiago Joaquín Saux en Rafaela y Walter Alberto Rodríguez en Santa Fe

12 de junio 2026 · 08:50hs
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El juez Emilio Rosatti.

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El juez Emilio Rosatti.

El Gobierno nacional oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe, mientras que además nombró a otros dos magistrados para cargos en la misma provincia.

Nómbrase juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Emilio Rosatti”, señaló el Decreto 445/2026 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Según se informó, la trayectoria de Rosatti comenzó en 2007 cuando fue auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y luego pasó progresivamente por distintas funciones: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal.

Además, a través del Decreto 447/2026 se informó que el juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela será el doctor Santiago Joaquín Saux, mientras que el Decreto 446/2026 designó al doctor Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe.

Según se informó, las tres designaciones se concretaron después de que el Senado de la Nación aprobara un paquete de 74 pliegos judiciales durante una sesión realizada la semana pasada.

Por otro lado, el Decreto 444/2026 aceptó la renuncia presentada por el doctor Roberto Parrilli al cargo de Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, con efecto a partir del 1° de agosto de 2026.

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