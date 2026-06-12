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Emboscaron y balearon en el tórax a un hombre en barrio Brigadier López: pelea por su vida

Brian Ezequiel Lepez, de 29 años, fue baleado en el pecho durante un ataque ocurrido en Cafferata al 8300. Tras ser llevado de urgencia al hospital Iturraspe, permanece en grave estado. Investiga el caso la Policía de Investigaciones (PDI).

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de junio 2026 · 07:45hs
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Emboscaron a un hombre en barrio Brigadier López

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Emboscaron a un hombre en barrio Brigadier López

Esta tarde de jueves, después de las 18, y por causas que son materia de investigación, un hombre de 29 años resultó gravemente herido de arma de fuego durante un ataque ocurrido en inmediaciones de Cafferata al 8300, en el barrio Brigadier López de la ciudad de Santa Fe.

El alerta se produjo a partir de llamados de vecinos a la Central de Emergencias 911, quienes reportaron reiteradas detonaciones de arma de fuego en el sector. La víctima, identificada como Brian Ezequiel Lepez, fue trasladada de urgencia al hospital Iturraspe por un menor de 17 años, que sería su hijastro.

Mientras oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe eran enviados al lugar del hecho, desde el hospital informaron el ingreso de un hombre con una herida de bala.

Herido en el pecho

Una vez recibido por los médicos del servicio de emergencias, los profesionales constataron que presentaba una herida de arma de fuego en el pecho, a la altura de la tetilla izquierda, con compromiso pulmonar. Debido a la gravedad de la lesión, el paciente fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde permanece internado bajo estrictos cuidados médicos.

Preservación de la escena

En paralelo con la atención de la víctima, efectivos de la Policía de Santa Fe preservaron el lugar donde se produjo el ataque y realizaron las primeras diligencias investigativas. Los agentes entrevistaron a vecinos en busca de testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, cuyas imágenes podrían resultar clave para el esclarecimiento del hecho.

Investigación por tentativa de homicidio

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni, quien ordenó la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Las tareas fueron llevadas adelante por especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI). En tanto, la investigación por la tentativa de homicidio quedó a cargo de los pesquisas de la División Homicidios de la PDI, que trabajan para esclarecer el ataque e identificar al autor o a los autores de la agresión armada.

• LEER MÁS: Detuvieron a un dirigente peronista en el Puerto de Santa Fe: le secuestraron cocaína y un arma en el marco de una causa por violencia de género

Brigadier López baleado hombre
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