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Advertencia violeta por niebla en Santa Fe: visibilidad reducida y frío para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por neblinas y bancos de niebla persistentes en varios departamentos santafesinos. El fin de semana estará marcado por mañanas frías, máximas moderadas y baja probabilidad de lluvias.

12 de junio 2026 · 08:21hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe.

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia violeta por niebla para los departamentos La Capital, San jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. "El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad", informó el organismo

Pronóstico extendido

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo invisible por la niebla y con una temperatura de 9.2º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 20°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que si bien la región permanece bajo los efectos de una masa de aire relativamente frío producto del ingreso de aire desde el sur en la jornada de ayer, durante la de hoy nuevamente deberían hacer lo propio corrientes algo más cálidas, generando que la misma se presente con cielo mayormente despejado pero con bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales. Respecto de los registros térmicos, se observa el descenso de las mínimas mientras que las máximas mantienen su fluctuación dentro del rango observado durante la semana.

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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento durante la jornada y con condiciones relativamente estables a estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 10º y descenso de las máximas, 17º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al oeste/noroeste y luego cambiando a moderados o regulares del sur/suroeste hacia la noche.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable durante las primeras horas del día y condiciones estables. Temperaturas en descenso: mínima 7º y máxima 13º. Vientos moderados a regulares del sector sur/suroeste, rotando al sureste.

Por último se espera un lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables con temperaturas en descenso de las mínimas, 5º y poco cambio de las máximas, 14º. Vientos calmos a leves del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

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