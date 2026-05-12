Hallaron un túnel de 70 centímetros en un baño del pabellón de alto perfil en la Unidad Penitenciaria de Piñero

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, confirmó que durante una requisa en la Unidad Penitenciaria Nº 11 se detectó un socavón. “Las requisas son una política permanente de seguridad”, afirmó

El socavón de 70 centímetros encontrado en los baños de un patio externo del pabellón de alto perfil.

La vocera del Gobierno de Santa Fe confirmó que durante una requisa en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero se detectó un socavón de 70 centímetros en uno de los baños de los patios externos. Destacó que los controles en las cárceles forman parte de una estrategia sostenida de seguridad impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro .

7El hallazgo del socavón de 30 centímetros en los baños de un patio externo del pabellón de alto perfil

La vocera provincial, Virginia Coudannes, brindó este martes una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Fe en la que informó que, durante una requisa realizada en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, agentes penitenciarios detectaron “un socavón de 70 centímetros en los baños de uno de los patios externos del pabellón de presos de alto perfil”.

A partir del hallazgo, la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso “el cierre del lugar, las sanciones correspondientes y las investigaciones en consecuencia”, precisó la funcionaria.

Coudannes remarcó que este tipo de procedimientos forman parte de una política sostenida de control penitenciario impulsada por el Gobierno Provincial. “Las requisas no son una respuesta espasmódica, sino una regularidad dentro de la política de seguridad”, sostuvo.

tunel 2

En ese sentido, señaló que la actual gestión reforzó los controles en todas las unidades penitenciarias de la provincia mediante “requisas permanentes, controles exhaustivos de ingresos, scanners y nuevas medidas de seguridad internas”.

La vocera también cuestionó la política penitenciaria de la administración de Omar Perotti, y aseguró que “si el Gobierno Provincial anterior dejaba gobernar a los delincuentes desde las cárceles, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la decisión de impedir que los presos manejen organizaciones criminales desde adentro”.

Asimismo, defendió el endurecimiento de los controles en los establecimientos penitenciarios. “Cuando al comienzo de la gestión mostrábamos imágenes de las requisas, algunos hablaban de mano dura. Nosotros sostenemos que quien delinque debe cumplir la condena tras las rejas”, afirmó.

Durante la conferencia, Coudannes también hizo referencia al avance de las obras de “El Infierno”, la nueva cárcel de alto perfil que construye la Provincia, además de otros establecimientos penitenciarios previstos dentro del plan de infraestructura carcelaria.

virginia coudanne La vocera provincial, Virginia Coudannes gentileza

Paquete de leyes de seguridad

Por otra parte, la vocera provincial confirmó que el Gobierno santafesino avanza en la elaboración de un paquete de leyes de seguridad que será enviado próximamente a la Legislatura.

Según explicó, los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, mantuvieron reuniones con legisladores del oficialismo para presentar “los lineamientos generales de las iniciativas que buscarán profundizar el plan de seguridad de la provincia”.

“Queremos garantizar los derechos de las víctimas y no los privilegios de los delincuentes”, concluyó Coudannes.

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