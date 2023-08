Inter Miami, a la final de la Leagues Cup de la mano de Messi

Efectivamente el "Tata" abandonó el juego de control por otro más directo, esperando al dueño de casa en la mitad de la cancha para salir con habilitaciones largas y filosas que cortaron la línea defensiva local rápidamente.

Es que faltaban cinco segundos para cumplirse los tres minutos cuando Sergey Krivtsov lanzó un pelotazo largo sobre la derecha para el venezolano Josef Martínez, uno de los "protegidos" de Martino, quien se sacó de encima el karma de no poder convertir tantos de jugada y definió como el efectivo atacante que es con un derechazo bajo y cruzado.

Esto marcó también que los dirigidos por Jim Curtin, considerados como unos de los mejores equipos de la MLS (perdieron la final de la temporada anterior frente a Los Ángeles FC), se vieron sorprendidos por la postura de su rival, algo que se hizo extensivo a la red inmediatamente.

Los minutos siguientes permitieron observar que Inter Miami le seguía regalando la pelota a su rival, que sin embargo no progresaba más allá de los tres cuartos de campo adversario.

Y así, sobre los 20 minutos, en otra respuesta los "rosados" manejaron pases filtrados hasta unos 32 metros del arco de Philadelphia, cuando recibió Messi y al ver que nadie le salía apuntó con un remate bajo y esquinado que hizo estéril la estirada del arquero André Blake.

Nada iba a cambiar hasta cumplirse los 45 minutos iniciales, porque apenas tres de descuento después todo iba a consumarse cuando Robert Taylor, el mejor intérprete de Messi desde que llegó a Inter Miami, hizo lo propio con su amigo Jordi Alba y habilitó al español con un pase filtrado que lo dejó cara a cara con Blake para que convirtiera su primer tanto con la camiseta de su nuevo club.

La segunda etapa no iba a tener mayores variantes, salvo el descuento de los locales tras un tiro de esquina mal rechazado por Sergi Busquets que el recién ingresado Alejandro Bedoya transformó en el 1-3 con un remate entre las piernas de DeAndre Yedlin, y el cierre de la cuenta a través de David Ruiz, reemplazante del hijo de mendocinos Benjamín Cremaschi apenas ocho minutos antes.

También hubo tiempo para el ingreso del argentino oriundo de Neuquén, Joaquín Torres, ex Newell's Old Boys, en Philadelphia (su compatriota ex Banfield, Julián Carranza, permaneció entre los suplentes), mientras que Facundo Farías se quedó en el banco de Inter Miami en su primera convocatoria de parte de Martino.

Todo lo demás fue devolver la mirada sobre Messi, que con su tanto de hoy llegó a la novena conquista en apenas seis encuentros en esta Leagues Cup, con lo que Inter Miami se clasificó a su primera final en los apenas cinco años de existencia que tiene, pero además entró nada menos que en la Concachampions (los tres primeros de este certamen lo consiguen).

Ahora se vendrá la final frente a Nashville, que anoche venció como local en el Geodis Park a Monterrey del entrenador argentino Fernando Ortiz por 2 a 0 con goles del inglés Sam Surridge a los 22 minutos del complemento, y el estadounidense Fabrice Jean Picault en el sexto minuto de descuento, ambos ingresados en la segunda etapa.

En el conjunto mexicano jugaron como titulares otros tres argentinos: el arquero Esteban Andrada, el volante Maximiliano Meza y el delantero Rogelio Funes Mori.

Lo único concreto de esa final es que tendrá lugar el próximo sábado 19 de agosto en los Estados Unidos, posiblemente en una sede neutral que podría ser la del SoFi Stadium de Los Ángeles o el Allegiant Stadium de Las Vegas, que fue la que albergó las dos definiciones anteriores de esta apenas tercera edición de la Leagues Cup.

Pero esa será otra historia, la séptima de esta novela "soñada" de Inter Miami con Messi "a su cargo".

Un Inter Miami donde, por ejemplo, también flotan espíritus "ñulistas" con el "Tata" Martino como timonel, que ya mostró su "mano" en el planteo de este partido que se avizoraba complicado y él decidió hacerlo sencillo.

O también, por ejemplo, para recuperar al venezolano Martínez, al que conocía de su exitoso paso por Atlanta United y no venía jugando en este Inter Miami hasta que llegó él.

Justamente Josef Martínez, vaya paradoja "ñulista", fue quien encabezó la asonada que derrocó de la dirección técnica de Atlanta United al "Gringo" Gabriel Heinze, cuando los integrantes del plantel consideraban que sus métodos eran "autoritarios".

Embed

Pero hoy la realidad de todos es diferente, al punto que Jordi Alba celebró su gol "a lo Spiderman", como suele hacerlo Messi, "pero porque es algo que viene" desde que su hijo nació, según confesó al término del encuentro, cuando anticipó que viene "el momento de poder disfrutar de otra final", lejos de Barcelona, pero cerca de sus amigos Messi y Busquets. Y del "Tata", por que no?. .

"Trabajamos para llegar a la final y lo conseguimos. Aún nos queda el último pasito", posteó Messi en su cuenta de Instagram apenas consumada la victoria en la semifinal. Y si está él, .la pregunta se repite: por que no? Por lo pronto será la 50ma. final de su carrera.

- Síntesis -

Philadelphia: André Blake; Jakob Glesnes, Jack Elliott, Damion Lowe y Nathan Harriel; José Martínez, León Flach, Kai Wagner y Jesús Bueno; Chris Donovan y Daniel Gazdag. DT: Jim Curtin.

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergey Krivtsov, Kamal Miller y Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamin Cremaschi y Lionel Messi; Josef Martínez y Robert Taylor. DT: Gerardo Martino.

Goles en el primer tiempo: 3m. Josef Martínez (I), 20m. Messi (I) y 45+3m. Alba (I).

Goles en el segundo tiempo: 28m. Bedoya (P) y 37m. Ruiz (I)..

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Jack McGlynn por Flach (P) y Michael Uhre por Lowe (P); 14m. Diego Gómez por Taylor (I) y Leonardo Campana por Josef Martinez (I); 25m. Quinn Sullivan por Donovan (P) y Alejandro Bedoya por Bueno (P); 29m. David Ruiz por Cremaschi (I). 41m. Joaquín Torres por Gazdag (P); Christopher McVey por Arroyo (I) y Noah Allen por Alba (I).

Amonestados: Lowe y Bueno (P). Yedlin (I).

Estadio: Subaru Park (Philadelphia).

Árbitro: Daniel Quintero Hultrón (México).

Espectadores: 18.500.