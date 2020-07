Inter quiere aprovechar para acercarse a la punta del Calcio

El Inter de Milán, con el delantero argentino Lautaro Martínez (ex Racing) desde el inicio, será local hoy ante el Torino en el cierre de la fecha 32da. del Calcio de Italia, que tiene como líder a la Juventus con ocho puntos de ventaja sobre el escolta Lazio.

El Inter buscará ante el equipo de Turín sumar de a tres para poder consolidar un lugar en Champions League de la próxima temporada. El partido se transmitirá por la señal ESPN 2 y comenzará desde las 16.45.

Inter forward Lautaro Martinez, center, is celebrated by his team after scoring the opening goal during the Europa League Round of 32 first leg soccer match between SK Rapid Vienna and Inter Milan in Vienna, Austria, Thursday, Feb. 14, 2019. (AP Photo/Han

El Inter de Lautaro Martínez buscará acercarse a la punta del Calcio de Italia.

