Irigoyen: "Universitario es el lugar donde me formé"

Un fuera de serie. Un jugador diferente, con una capacidad en el juego y en el liderazgo de los equipos que le tocó integrar. Jugó de apertura, formado en el club Universitario de Santa Fe y se retiró hace unos años. Pero el recuerdo sobre su juego y su forma de ser son imborrables. Tuvo varias convocatorias nacionales, fue capitán del plantel superior de club y de los seleccionados santafesinos. Nos referimos a Andrés Irigoyen, quien junto a Marcelo Manassero conformaron una de las parejas de medios que más se recuerden en el rugby santafesino. Formó parte de una camada de jugadores con mucha proyección, y que cuando se juntaron con otras lograron conquistas importantes. Vale señalar que desde 1992 a 1999, Universitario fue campeón del Torneo Oficial de la USR, y el Colo participó de algunas conquistas.

"Con respecto a la pandemia la estamos llevando bastante bien, con mucha responsabilidad, el único que sale de mi casa soy yo, mi señora y mis nenas se quedan, pero voy a hacer los mandados como debe ser. Como tengo un trabajo que es esencial, porque estoy en la gerencia de una compañía de gas licuado, entonces hay semanas que trabajo desde casa, y otras que vengo al trabajo para ver como viene todo", le dijo Andrés Irigoyen, formado en el club Universitario de Santa Fe, a UNO Santa Fe desde Buenos Aires.

El Colo Irigoyen, referente del club Universitario de Santa Fe, remarcó que "Sabemos que viene para largo, acá en Buenos Aires está bastante complicado el tema. En Santa Fe se van a permitir las reuniones familiares, y me pone muy contento por mis hermanos, mis viejos y mis sobrinos, que se van a poder volver a ver después de mucho tiempo. Cuando pase todo esto, creo que el límite con las provincias va a estar complicado para poder llegar".

image.png Junto a Diego Gómez Coll cuando la UAR lo nominó el Puma 555.

"El rugby lo sigo siempre, con mi señora y mis hijas vamos a todos los partidos de los Jaguares. Cuando me mudé acá a Buenos Aires es como que lo dejé un poco de mirar porque seguía siendo jugador. En mi cabeza seguía el jugador, y uno nunca deja de jugarlo mentalmente. Miraba poco, algún que otro partido, hasta que el año pasado mi hermano Nacho (Ignacio Irigoyen, actual coordinador deportivo en Alma Juniors), me invitó a ver Jaguares y me encantó" destacó el exmedio apertura del club Universitario de Santa Fe.

Luego, Irigoyen, surgido en el club Universitario de Santa Fe, agregó que "después justo surgió el programa Puma para toda la vida por los 120 años de la UAR, en el cual me entregan una tarjeta que me permite ingresar a todos los partidos de Jaguares o Pumas, y no faltamos nunca a ningún partido. Antes de empezar la cuarentena teníamos todo listo para ir a ver el partido en Vélez que los chicos venían de la gira. Se suspendió y no se sabe cuando va a arrancar. Pude ver el partido con los All Blacks, ese es un rugby completamente distinto al que uno jugaba, esto es más físico, y sinceramente sorprende como se juega hoy".

Sus comienzos y sus recuerdos

El apellido Irigoyen está fuertemente vinculado a Universitario de Santa Fe. En el caso de Andrés fue uno de sus jugadores más destacados, y sobre la entidad de Las Delicias comentó que "universitario es el club donde me formé, más allá que mi casa es con mis viejos, un lugar que me formó como persona, como jugador, en el cual viví grandes momentos de mi vida, y por suerte tengo los mejores recuerdos. Mantengo contacto con la mayoría de los chicos que uno ha jugado, otros que no, y algunos que son representativos del club que gracias a la tecnología uno se puede conectar".

image.png Plantel de Universitario de M19 que jugó el Veco Villegas en 1992 en Tucumán.

"Los planteles que recuerdo son todos. Por ejemplo, me acuerdo la M19 que el año 92 fue campeona e invicta de Santa Fe. Salimos terceros en el Veco Villegas, que terminó siendo el único equipo de la USR en terminar en ese puesto. De ahí en más la primera, lo que fueron los diez años de campeonatos, con un montón de gente, muchos chicos que ibamos rotando y entrando y que se iba acoplando a un equipo formado con jugadores como Julio Clement, Marcelo Torres, Leopoldo Epelbaum, Julio García y mucha más gente que no quiero olvidarme de ninguno. La camada nuestra se acopló y fuimos seis o siete jugadores que subimos", sostuvo Andrés Irigoyen, surgido de Universitario de Santa Fe.

En el rugby santafesino hubo inolvidables parejas de medios, pero sin dudas la que conformó Andrés con Marcelo Manassero es de las más recordadas, sobre lo que consideró que "lógicamente como voy a olvidarme del Chino Manassero, ya que nos entendíamos de memoria. Es algo realmente muy bueno, porque con Marcelo entramos a la cancha a los 17 años, que empezamos como pareja de medios, y hasta el último día que lo hicimos juntos, no solamente en el club sino también en el seleccionado. Era solamente para mirarnos para entendernos y lo mismo con Diego Frenguelli y Nacho Gómez. Son muchas personas para nombrar pero con el Chino armamos una gran pareja que representó muy bien al club".

Más consideraciones

"En relación a los seleccionados, yo a los diecisiete años tuve mi primera convocatoria, que fue al de M19. En esa época no había de M16, solamente estaba el de Menores de 19 y el de Primera División. De ahí en más nunca deje de estar hasta mi retiro. En el juvenil y en primera tuve la suerte de ser capitán durante varias temporadas. El seleccionado me dió la chance de conocer gente maravillosa de otros clubes; de Santa Fe Rugby, Cha Roga, CRAI y La Salle, con todos en realidad. Párrafo aparte que fue algo que lo sentí mucho, y que fue lo del Fefe, que fue un dolor muy grande, que me amargó mucho", reflexionó a su presencia en los seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby.

image.png Con el seleccionado mayor de la USR, un equipo con grandes jugadores santafesinos.

Por último, lo que fue un merecido reconocimiento, la citación a planteles oficiales de la UAR, sobre lo que remarcó que "las convocatorias a los seleccionados nacionales fue una satisfacción y un logro que uno siempre anhela. Desde la convocatoria para el seleccionado de Ascenso más en el 97 el llamado a Los Pumas y de ahí fueron seis o siete años de diferentes equipos, dependiendo el año se le ponía el nombre. Lo que siempre digo es que el logro no es personal, es de todo un club que trabajó para que uno llegue a un seleccionado. Fue el logro de todo un club, que fue Universitario, al que tanto amo".