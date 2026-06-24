Colón vuelve a la carga por Botta al enfriarse la opción de Eggel

Tras prácticamente caerse lo de Marcelo Eggel, en Colón volvieron a consultar por Rubén Botta. No solo es un desafío económico sino también deportivo

La búsqueda de un volante ofensivo atraviesa horas decisivas en Colón . La prioridad siempre fue Marcelo Eggel, pero la operación se complicó al punto de quedar prácticamente congelada, obligando a la dirigencia a activar otras alternativas en el mercado.

Es el mediocampista que quería el entrenador Ezequiel Medrán y el director deportivo, Diego Colotto. Por eso, junto a la dirigencia, se avanzó en diferentes conversaciones para intentar concretar su llegada. Sin embargo, el principal obstáculo siempre fue lo económico. Desde Maipú nunca contemplaron un préstamo, por lo que Colón debía afrontar una operación mucho más importante. Incluso se apeló a recursos externos para intentar reunir los fondos necesarios y hacer el esfuerzo.

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Pero mientras el Sabalero buscaba la fórmula para acercarse, surgió un competidor difícil de igualar. Palestino de Chile presentó una propuesta superadora, con un contrato más extenso y remunerado en dólares para el jugador. La posibilidad de desembarcar en la máxima categoría del fútbol chileno y disputar competencias de mayor vidriera es lo que pretendía el jugador como primera medida.

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Colón piensa en otra alternativa

Ante este panorama, en Santa Fe comenzaron a mirar hacia otros nombres y uno que apareció nuevamente es Rubén Botta. El enganche, de último paso por Defensa, reúne la jerarquía para darle un salto de calidad al equipo. Claro que la operación tampoco se presenta sencilla. Por un lado, el salario del jugador es un desafío considerable. Por el otro, también será necesario convencerlo de bajar de categoría. Se usaría el dinero para comprar a Eggel en busca de repatriar a Botta.

¿Querrá Botta bajar de categoría para volver a Colón?

A sus 36 años, Botta no ofrece margen de reventa, pero la evaluación pasa por su calidad, capacidad de desequilibrio y experiencia. Atributos que podrían marcar diferencias en una categoría tan exigente como la Primera Nacional en busca del ascenso. Una apuesta más deportiva que pensando a futuro.

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Mientras el mercado de pases avanza y el tiempo corre, Colón sabe que necesita encontrar cuanto antes ese futbolista capaz de asumir la conducción ofensiva. Con Eggel cada vez más lejos, las próximas jornadas serán determinantes para definir quién será el elegido para reforzar uno de los puestos que el cuerpo técnico considera prioritarios.