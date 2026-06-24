Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón vuelve a la carga por Botta al enfriarse la opción de Eggel

Tras prácticamente caerse lo de Marcelo Eggel, en Colón volvieron a consultar por Rubén Botta. No solo es un desafío económico sino también deportivo

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 14:42hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón vuelve a la carga por Botta al enfriarse la opción de Eggel

La búsqueda de un volante ofensivo atraviesa horas decisivas en Colón. La prioridad siempre fue Marcelo Eggel, pero la operación se complicó al punto de quedar prácticamente congelada, obligando a la dirigencia a activar otras alternativas en el mercado.

• LEER MÁS: Budiño, autocrítico en Colón: "Los puntos perdidos de local nos hicieron perder terreno"

Es el mediocampista que quería el entrenador Ezequiel Medrán y el director deportivo, Diego Colotto. Por eso, junto a la dirigencia, se avanzó en diferentes conversaciones para intentar concretar su llegada. Sin embargo, el principal obstáculo siempre fue lo económico. Desde Maipú nunca contemplaron un préstamo, por lo que Colón debía afrontar una operación mucho más importante. Incluso se apeló a recursos externos para intentar reunir los fondos necesarios y hacer el esfuerzo.

• LEER MÁS: Colón hizo oficial la contratación del extremo Franco García

Pero mientras el Sabalero buscaba la fórmula para acercarse, surgió un competidor difícil de igualar. Palestino de Chile presentó una propuesta superadora, con un contrato más extenso y remunerado en dólares para el jugador. La posibilidad de desembarcar en la máxima categoría del fútbol chileno y disputar competencias de mayor vidriera es lo que pretendía el jugador como primera medida.

Colón piensa en otra alternativa

Ante este panorama, en Santa Fe comenzaron a mirar hacia otros nombres y uno que apareció nuevamente es Rubén Botta. El enganche, de último paso por Defensa, reúne la jerarquía para darle un salto de calidad al equipo. Claro que la operación tampoco se presenta sencilla. Por un lado, el salario del jugador es un desafío considerable. Por el otro, también será necesario convencerlo de bajar de categoría. Se usaría el dinero para comprar a Eggel en busca de repatriar a Botta.

&iquest;Querr&aacute; Botta bajar de categor&iacute;a para volver a Col&oacute;n?

¿Querrá Botta bajar de categoría para volver a Colón?

A sus 36 años, Botta no ofrece margen de reventa, pero la evaluación pasa por su calidad, capacidad de desequilibrio y experiencia. Atributos que podrían marcar diferencias en una categoría tan exigente como la Primera Nacional en busca del ascenso. Una apuesta más deportiva que pensando a futuro.

• LEER MÁS: ¿Qué puesto buscará reforzar Colón con el cuarto cupo?

Mientras el mercado de pases avanza y el tiempo corre, Colón sabe que necesita encontrar cuanto antes ese futbolista capaz de asumir la conducción ofensiva. Con Eggel cada vez más lejos, las próximas jornadas serán determinantes para definir quién será el elegido para reforzar uno de los puestos que el cuerpo técnico considera prioritarios.

Colón Marcelo Eggel Rubén Botta
Noticias relacionadas
crisis en el basquet de colon: jugadores y cuerpo tecnico denuncian falta de pago

Crisis en el básquet de Colón: jugadores y cuerpo técnico denuncian falta de pago

¿que puesto buscara reforzar colon con el cuarto cupo?

¿Qué puesto buscará reforzar Colón con el cuarto cupo?

cuarto en la tabla, pero discutido en colon: la postura de los hinchas sobre medran

Cuarto en la tabla, pero discutido en Colón: la postura de los hinchas sobre Medrán

tas su pobre paso por colon, matias godoy fue presentado en aldosivi

Tas su pobre paso por Colón, Matías Godoy fue presentado en Aldosivi

Lo último

El Ruca Che de Neuquén será sede del cruce de Copa Davis entre Argentina y Turquia

El Ruca Che de Neuquén será sede del cruce de Copa Davis entre Argentina y Turquia

Unión eleva la intensidad en la pretemporada, pero la nueva inhibición trajo intranquilidad

Unión eleva la intensidad en la pretemporada, pero la nueva inhibición trajo intranquilidad

Se confirmó el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

Se confirmó el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

Último Momento
El Ruca Che de Neuquén será sede del cruce de Copa Davis entre Argentina y Turquia

El Ruca Che de Neuquén será sede del cruce de Copa Davis entre Argentina y Turquia

Unión eleva la intensidad en la pretemporada, pero la nueva inhibición trajo intranquilidad

Unión eleva la intensidad en la pretemporada, pero la nueva inhibición trajo intranquilidad

Se confirmó el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

Se confirmó el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

Medrán diagrama el plan de Colón para visitar a Deportivo Madryn a la espera de noticias

Medrán diagrama el plan de Colón para visitar a Deportivo Madryn a la espera de noticias

CUST A y Almagro definirán el Apertura Femenino de Infantiles

CUST A y Almagro definirán el Apertura Femenino de Infantiles

Ovación
Colón hizo oficial la contratación del extremo Franco García

Colón hizo oficial la contratación del extremo Franco García

Se confirmó el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

Se confirmó el árbitro del partido entre Argentina y Jordania

Lionel Messi cumple 39 años en plena búsqueda de su segundo Mundial

Lionel Messi cumple 39 años en plena búsqueda de su segundo Mundial

El equipo alternativo que prepara Scaloni para enfrentar a Jordania

El equipo alternativo que prepara Scaloni para enfrentar a Jordania

Brasil y Escocia se juegan todo, mientras Marruecos busca cerrar el grupo en la cima

Brasil y Escocia se juegan todo, mientras Marruecos busca cerrar el grupo en la cima

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe