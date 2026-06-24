Quedaron definidos los equipos que disputarán la final del Torneo Apertura Femenino de básquet en la categoría Infantiles. CUST A y Almagro de Esperanza superaron sus respectivas semifinales y pelearán por el título.
CUST A y Almagro definirán el Apertura Femenino de Infantiles
CUST A superó como local a Gimnasia y Almagro a República del Oeste en el Malvinas Argentinas para armar la final del Apertura Femenino de infantiles
Por Ovación
24 de junio 2026 · 14:52hs
Las santotomesinas hicieron valer la localía y derrotaron a Gimnasia para avanzar a la definición. Por su parte, Almagro se impuso ante República del Oeste en el gimnasio Malvinas Argentinas y también selló su clasificación.
De esta manera, CUST A y Almagro protagonizarán la gran final del certamen, luego de dejar en el camino a dos rivales de peso en la instancia semifinal.
DIVISIONES INFERIORES - RAMA FEMENINA
CATEGORÍA INFANTILES
CUST A 48 - Gimnasia 33 (semifinal)
República 52 - Almagro 55 (semifinal)