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CUST A y Almagro definirán el Apertura Femenino de Infantiles

CUST A superó como local a Gimnasia y Almagro a República del Oeste en el Malvinas Argentinas para armar la final del Apertura Femenino de infantiles

Ovación

Por Ovación

24 de junio 2026 · 14:52hs
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CUST A y Almagro definirán el Apertura Femenino de Infantiles

Quedaron definidos los equipos que disputarán la final del Torneo Apertura Femenino de básquet en la categoría Infantiles. CUST A y Almagro de Esperanza superaron sus respectivas semifinales y pelearán por el título.

Las santotomesinas hicieron valer la localía y derrotaron a Gimnasia para avanzar a la definición. Por su parte, Almagro se impuso ante República del Oeste en el gimnasio Malvinas Argentinas y también selló su clasificación.

De esta manera, CUST A y Almagro protagonizarán la gran final del certamen, luego de dejar en el camino a dos rivales de peso en la instancia semifinal.

DIVISIONES INFERIORES - RAMA FEMENINA

CATEGORÍA INFANTILES

CUST A 48 - Gimnasia 33 (semifinal)

República 52 - Almagro 55 (semifinal)

apertura CUST A Almagro
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