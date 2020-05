Iván Díaz: "El objetivo estaba puesto en la Liga Nacional"

El coronavirus le cambió la vida a todo el mundo, y las actividades deportivas aún no tienen fecha de regreso. En el ámbito local la Asociación Santafesina dispuso oportunamente la suspensión de todas las actividades, que incluye competencia y entrenamientos, y el cierre de los clubes. El hockey en el Club Náutico El Quillá, que tiene a Iván Díaz como uno de sus grandes referentes, tiene un trabajo arduo ya que son muchas categorías entre damas y caballeros, y entre las competitivas y las participativas, por lo que se dedican muchas horas de trabajo para que no se pierda contacto y la cuestión física no decaiga.

"Me considero un afortunado porque tengo para comer, hay gente que la está pasando mal, y valoro mucho el tener un lugar donde vivir y donde comer. Me enganchó justo en un momento donde me estaba por mudar. Se pueden hacer cosas y por ahí hubo que postergar algunos proyectos" le dijo Iván Díaz a UNO Santa Fe.

Iván Díaz, uno de los referentes del plantel superior de caballeros de El Quillá, expresó que "respecto al parate que hicimos con el club, con respecto a la parte deportiva, el profesor Raviolo dispuso una serie de actividades, tenemos un grupo de whatsapp con los chicos y manda todo los lunes una rutina para que hagamos a lo largo de la semana. Otra cuestión que planteó fue que empezamos a entrenar por zoom, el profe tomaba el tiempo y todos nos metíamos".

image.png El Quillá tiene el foco en la Liga Nacional con Iván Díaz como gran referente.

"En la parte grupal todas las semanas hacemos reuniones por zoom, charlas como está uno o el otro, hablando y manteniendo la unión en el grupo. Al formato de zoom se sumaron las inferiores, sub 16 y sub 18, incluso también las infantiles", destacó Iván Díaz, el también entrenador de las divisiones formativas de la escuadra del parque General Manuel Belgrano de nuestra capital.

A cerca de recomendaciones les habían dado desde El Quillá, Iván Díaz consignó que "las indicaciones que nos dieron fue la de cuidarnos, respetar las normas de seguridad, y luego mantenerse activo para que la vuelta no sea tan dura. Estar en contacto fue otra cuestión para que no se pierda el vínculo humano en el plantel. Como parte del equipo de primera se nos recomendó ir hablando con los chicos, Sub 18, Sub 15 y Sub 19, y los más chicos. El objetivo es que los chicos no pierdan el contacto, entre ellos y con el hockey".

Más sensaciones

"El tema de la vuelta a la actividad no sabemos mucho, lo que si tengo conocimiento es que se estuvieron evaluando las medidas de seguridad para cuando regrese el hockey. Se subieron unas imágenes a la Asociación Santafesina, cuyo responsable es Ariel Pérez Carli el entrenador de las damas de El Quillá, y se enfoca a cerca de como será la cuestión seguridad apenas se vuelva a competir o entrenar", expresó Iván Díaz, coach del seleccionado Sub 16 de la Asociación Santafesina de Hockey.

image.png Los chicos de El Quillá trabajan de modo virtual en sus hogares.

A cerca de cuales eran las metas del plantel de caballeros para esta temporada resaltó que "El objetivo del club desde el principio es sumar gente, tanto en inferiores como en primera división, y de cara al torneo arrancar con el pie derecho. Tratando de mantenerse, ya que si bien nosotros venimos de conseguir cuatro campeonatos seguidos, ganar la liga Regional, y ascender a la liga Nacional, la cuestión era mantenerse en ese estado de campeón".

"Un poco apuntamos pensando en la liga Nacional, en la que ascendimos el año pasado, tras haber salido campeón al ganarle a La Salle, y tratar de ir a hacer las cosas bien. La aspiración era salir campeón, buscar mantener la categoría, y tratar de estar entre los primeros" finalizó Iván Dïaz integrante del equipo de primera del Tiburón que tiene como head coach al histórico Edgardo Fernández.