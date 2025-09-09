Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento llegaron a la ciudad de Santa Fe y los primeros deportistas entrenaron en aguas locales.

La ciudad de Santa Fe es subsede de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025 y las aguas de la laguna Setúbal comenzaron a recibir las primeras actividades. El remo fue la primera disciplina en llegar, donde varios atletas de distintos puntos del país aprontaron sus botes y se lanzaron al agua para el primer entrenamiento.

Previo a la práctica, Alex Pastorino, remero representante de la provincia de Santa Fe, mostró cómo se prepara el bote para ingresar al agua. “Estamos haciendo el procedimiento de desarmado para volver a armar, todo lo que tenemos acá son los tornillos que hay que ajustar para poder poner los toletes donde se agarra la pala”, indicó mientras dejaba todo listo.

Una vez que cada atleta preparó y armó su bote, comenzó el entrenamiento en la laguna, en donde probaron sus embarcaciones, reconocieron la pista y el agua santafesina. Esta primera práctica duró aproximadamente unos 30 minutos.

Jadar.jpg

Tomás Romero, atleta de la provincia de Corrientes, fue el primero en terminar la práctica. El competidor aseguró que “la pista es cómoda de remar, un poco pesada por la bajante, pero nada que no se pueda competir”. En cuanto a sus expectativas, declaró que se siente preparado para concursar “y ver cómo nos medimos con las otras provincias”.

Cómo sigue Jadar en Santa Fe

Si bien este lunes no hubo competencias, los remeros llegaron a la ciudad para comenzar con los entrenamientos previos. Mañana martes, luego del entrenamiento matutino de las 9, se realizarán las primeras pruebas de esta disciplina. El cronograma de competición será el siguiente:

13:00 - Doble Par Femenino Senior 1000m

13:20 - Doble Par Masculino Senior 1000m

13:40 - Single Femenino Peso Ligero 1000m

14:00 - Single Masculino Peso Ligero 1000m

14:40 - Cuatro Sin Masculino Senior 1000m.

15:20 - Cuatro Par Femenino Senior 1000m.

Para cerrar la jornada, los deportistas realizarán un nuevo entrenamiento que irá de las 15.40 hasta las 17.