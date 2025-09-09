Uno Santa Fe | Ovación | jadar

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento llegaron a la ciudad de Santa Fe y los primeros deportistas entrenaron en aguas locales.

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2025 · 10:08hs
Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

La ciudad de Santa Fe es subsede de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025 y las aguas de la laguna Setúbal comenzaron a recibir las primeras actividades. El remo fue la primera disciplina en llegar, donde varios atletas de distintos puntos del país aprontaron sus botes y se lanzaron al agua para el primer entrenamiento.

Previo a la práctica, Alex Pastorino, remero representante de la provincia de Santa Fe, mostró cómo se prepara el bote para ingresar al agua. “Estamos haciendo el procedimiento de desarmado para volver a armar, todo lo que tenemos acá son los tornillos que hay que ajustar para poder poner los toletes donde se agarra la pala”, indicó mientras dejaba todo listo.

Una vez que cada atleta preparó y armó su bote, comenzó el entrenamiento en la laguna, en donde probaron sus embarcaciones, reconocieron la pista y el agua santafesina. Esta primera práctica duró aproximadamente unos 30 minutos.

Jadar.jpg

Tomás Romero, atleta de la provincia de Corrientes, fue el primero en terminar la práctica. El competidor aseguró que “la pista es cómoda de remar, un poco pesada por la bajante, pero nada que no se pueda competir”. En cuanto a sus expectativas, declaró que se siente preparado para concursar “y ver cómo nos medimos con las otras provincias”.

Cómo sigue Jadar en Santa Fe

Si bien este lunes no hubo competencias, los remeros llegaron a la ciudad para comenzar con los entrenamientos previos. Mañana martes, luego del entrenamiento matutino de las 9, se realizarán las primeras pruebas de esta disciplina. El cronograma de competición será el siguiente:

13:00 - Doble Par Femenino Senior 1000m

13:20 - Doble Par Masculino Senior 1000m

13:40 - Single Femenino Peso Ligero 1000m

14:00 - Single Masculino Peso Ligero 1000m

14:40 - Cuatro Sin Masculino Senior 1000m.

15:20 - Cuatro Par Femenino Senior 1000m.

Para cerrar la jornada, los deportistas realizarán un nuevo entrenamiento que irá de las 15.40 hasta las 17.

jadar Setúbal Santa Fe laguna Setúbal
Noticias relacionadas
Clara Leeuw representarà a la provincia de Santa Fe en los Juegos Nacionales Evita.

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

se vienen los cuartos de final de la copa sudamericana: dias y horarios de los cruces

Se vienen los cuartos de final de la Copa Sudamericana: días y horarios de los cruces

copa libertadores: cronograma y horarios de los cuartos de final

Copa Libertadores: cronograma y horarios de los cuartos de final

hernandez y spajic convocados a la preseleccion argentina u17

Hernández y Spajic convocados a la Preselección Argentina U17

Lo último

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Último Momento
Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Qué medios de pago tienen los santafesinos para usar los colectivos

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Ovación
Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Sin Messi, la Selección Argentina cierra las Eliminatorias visitando a Ecuador

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Regatas Santa Fe prepara su Asamblea General Ordinaria

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Final provincial de Tiro con Arco rumbo a los Juegos Nacionales Evita 2025

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional