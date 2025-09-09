Uno Santa Fe | Santa Fe | Acuerdo Capital

Acuerdo Capital: quedó inaugurada la pavimentación de calle Larrea, en el tramo entre Blas Parera y Peñaloza

La Provincia finalizó la primera de las cinco intervenciones previstas en la ciudad, con una inversión superior a $1.500 millones.

9 de septiembre 2025 · 15:18hs
La ciudad de Santa Fe cuenta desde este martes con una nueva obra vial finalizada: la pavimentación de calle Larrea, entre Blas Parera y Peñaloza, que se convierte en la primera en concluirse dentro del Acuerdo Capital.

El convenio, firmado en mayo de 2024, contempla un total de cinco intervenciones estratégicas financiadas íntegramente por el Gobierno provincial, con una inversión que en este caso superó los $1.500 millones.

Nuevo puente Santa Fe - Santo Tomé: 32 pilotes, tres columnas y las primeras vigas en marcha

El plan de obras incluye la pavimentación de Larrea y avenida Peñaloza, además de la remodelación de los canteros centrales de Aristóbulo del Valle, Juan José Paso y 7 Jefes. Según informaron desde la Provincia, todas las intervenciones se encuentran en ejecución, algunas en su etapa final y otras aún en pleno desarrollo.

En el caso de calle Larrea, la obra se ejecutó con concreto asfáltico sobre base de suelo-cemento, lo que garantiza mayor durabilidad y seguridad vial. También se incorporaron bocas de tormenta para optimizar el sistema de drenaje y reducir el riesgo de anegamientos. La intervención se proyectó como parte de una estrategia de desarrollo urbano integral para la zona norte, que concentra tres de las cinco obras del acuerdo.

El acto de inauguración contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, legisladores, concejales y vecinos de los barrios 21 de Octubre y Villa Las Flores.

"La inversión más agresiva de los últimos años", dijo Pullaro

En el marco de la habilitación de la obra, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló: “Es importante concretar cada una de las obras que llevamos adelante en un momento difícil para el país, cuando el Estado nacional se retiró de la obra pública y muchas provincias tampoco la están ejecutando”.

El mandatario provincial aseguró que en Santa Fe se impulsa “la inversión más agresiva de los últimos años porque entendemos que la obra pública significa desarrollo e igualdad en la calidad de vida”. Atribuyó ese esfuerzo a la política de austeridad: “Reducimos un 40% los gastos de los ministerios, bajamos entre un 40 % y un 70 % el costo de la obra pública en la provincia, y estamos decididos a terminar las obras e iniciar otras nuevas que favorezcan el desarrollo de las comunidades”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, subrayó que “todas estas intervenciones se realizan con fondos de los santafesinos, no hay un peso de la Nación”. Agregó que la Provincia mantiene un monitoreo constante de los trabajos y una “mesa de diálogo permanente” con el municipio para coordinar proyectos vinculados a defensas hídricas, hospitales, institutos, obras deportivas y la iluminación de la Circunvalación.

El intendente Juan Pablo Poletti, en tanto, destacó la importancia de la intervención en la zona norte: “Tres de las obras del Acuerdo Capital están en esta zona, lo que permite que los vecinos las aprovechen de manera inmediata”. Y agregó: “Valoro la voluntad del gobernador de darnos obras que nos cambian la vida a los santafesinos”.

