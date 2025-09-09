Unión le puso candado a Mateo Del Blanco hasta diciembre de 2028

Unión confirmó que Mateo Del Blanco, de gran momento en el Clausura, extendió su contrato hasta diciembre de 2028, con una mejora de salario

En un fútbol argentino donde lo inmediato lo consume todo, una noticia distinta aparece como un guiño a la planificación. Mateo Del Blanco seguirá en Unión hasta diciembre de 2028. No es solo una renovación de contrato : es una decisión que marca rumbo.

La firma se venía cocinando en silencio. Entre charlas, ajustes y detalles, el acuerdo se terminó de cerrar en los últimos días. Este martes, el club lo hizo oficial a través de sus redes sociales, con una sonrisa que dice más que mil comunicados.

Del Blanco extendió su vínculo con Unión hasta diciembre de 2028



No se trata únicamente de un contrato mejorado. El nuevo vínculo también blinda al zurdo, que atraviesa su mejor momento desde que pisó la Primera. En un contexto donde muchos jóvenes se muestran más interesados en armar la valija que en quedarse, la continuidad de Del Blanco es, además, una declaración de principios.

Para Unión, representa una forma de cuidar lo que es suyo. En el último tiempo, la historia fue repetida: chicos que suben, se afianzan y al poco tiempo buscan la salida. A veces por presión externa, otras por falta de un proyecto claro. Esta vez, el club eligió apostar, anticiparse al mercado y ofrecerle a Mateo algo más que minutos: estabilidad, protagonismo y proyección.

Unión cuida el patrimonio

Del Blanco, por su parte, devuelve con juego lo que recibe. Maduró, ganó confianza y se consolidó. Y ahora, con contrato largo, Unión también se asegura poder pensar en el mañana con una base sólida.