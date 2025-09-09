Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión le puso candado a Mateo Del Blanco hasta diciembre de 2028

Unión confirmó que Mateo Del Blanco, de gran momento en el Clausura, extendió su contrato hasta diciembre de 2028, con una mejora de salario

9 de septiembre 2025 · 15:03hs
En un fútbol argentino donde lo inmediato lo consume todo, una noticia distinta aparece como un guiño a la planificación. Mateo Del Blanco seguirá en Unión hasta diciembre de 2028. No es solo una renovación de contrato: es una decisión que marca rumbo.

• LEER MÁS: Unión frente a decisiones clave: las opciones de compra por Tagliamonte y Martínez

La firma se venía cocinando en silencio. Entre charlas, ajustes y detalles, el acuerdo se terminó de cerrar en los últimos días. Este martes, el club lo hizo oficial a través de sus redes sociales, con una sonrisa que dice más que mil comunicados.

No se trata únicamente de un contrato mejorado. El nuevo vínculo también blinda al zurdo, que atraviesa su mejor momento desde que pisó la Primera. En un contexto donde muchos jóvenes se muestran más interesados en armar la valija que en quedarse, la continuidad de Del Blanco es, además, una declaración de principios.

• LEER MÁS: Unión tiene la receta para ser un equipo efectivo sin la posesión del balón

Para Unión, representa una forma de cuidar lo que es suyo. En el último tiempo, la historia fue repetida: chicos que suben, se afianzan y al poco tiempo buscan la salida. A veces por presión externa, otras por falta de un proyecto claro. Esta vez, el club eligió apostar, anticiparse al mercado y ofrecerle a Mateo algo más que minutos: estabilidad, protagonismo y proyección.

• LEER MÁS: Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

Unión cuida el patrimonio

Del Blanco, por su parte, devuelve con juego lo que recibe. Maduró, ganó confianza y se consolidó. Y ahora, con contrato largo, Unión también se asegura poder pensar en el mañana con una base sólida.

