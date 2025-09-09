Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

¿Cuánto falta para que vuelva a correr Franco Colapinto?

El argentino Franco Colapinto disputará el circuito callejero de Bakú donde consiguió sus primeros puntos.

Ovación

Por Ovación

9 de septiembre 2025 · 13:08hs
¿Cuánto falta para que vuelva a correr Franco Colapinto?

Tras un fin de semana complicado en Monza, donde la falta de potencia del motor Renault dejó a Alpine fuera de la lucha por los puntos, Franco Colapinto ya piensa en lo que viene.

El piloto argentino finalizó 17° en el Gran Premio de Italia, sin poder sumar en lo que va de la temporada 2025. Sin embargo, lo que viene lo motiva especialmente: la Fórmula 1 se traslada al Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, una pista muy especial para el pilarense.

El trazado azerí es el mismo en el que Colapinto logró su mejor resultado en la Fórmula 1 y sus primeros puntos en la categoría. En 2024, a bordo de un Williams, el bonaerense clasificó 9° y finalizó 8°, consiguiendo así sus primeras cuatro unidades en el campeonato y convirtiéndose en el octavo argentino de la historia en puntuar en la F1.

Para el joven de 21 años, Bakú trae recuerdos imborrables: allí se repuso de un golpe en los entrenamientos y capitalizó el choque entre Carlos Sainz y Sergio Pérez en las vueltas finales para terminar en el Top 10.

Este año, Colapinto buscará repetir la hazaña, pero esta vez con Alpine. La acción del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre.

Todo lo que hay que saber del Gran Premio de Azerbaiyán

La primera jornada tendrá dos entrenamientos libres, mientras que el sábado se llevará a cabo la FP3 y la clasificación.

La carrera será el domingo desde las 08:00 (hora argentina), en un circuito que exige al máximo a pilotos y autos: curvas de 90 grados, zonas estrechas como la famosa “del Castillo” y largas rectas en las que se alcanzan velocidades de hasta 360 km/h.

El desafío no será menor: el circuito de Bakú es conocido por su dificultad y por los frecuentes incidentes que suelen dejar fuera de carrera a varios pilotos.

Sin embargo, Colapinto llega motivado y con la confianza de haber encontrado un buen ritmo en las últimas competencias, además de superar a su compañero Pierre Gasly en clasificación en Monza.

Para el argentino, será la gran oportunidad de romper la sequía de puntos y demostrar que puede ser competitivo con Alpine en la parte media de la parrilla.

Franco Colapinto Monza Alpine
Noticias relacionadas
colapinto tuvo otra pobre tarea en alpine y quedo ultimo en la practica libre 2 en monza

Colapinto tuvo otra pobre tarea en Alpine y quedó último en la práctica libre 2 en Monza

franco colapinto: horario y como ver las practicas del gran premio de italia de la formula 1

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló que ahora tiene más confianza en el auto.

Franco Colapinto: "Ahora tengo más confianza en el auto"

calendario del gp de italia con franco colapinto: dias y horarios de la formula 1

Calendario del GP de Italia con Franco Colapinto: días y horarios de la Fórmula 1

Lo último

Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

Números que explican por qué Colón perdió claramente con Estudiantes (RC)

Números que explican por qué Colón perdió claramente con Estudiantes (RC)

Tres detenidos por un violento asalto en el Puente Colgante

Tres detenidos por un violento asalto en el Puente Colgante

Último Momento
Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

Mandíbula de cristal: Colón recibe el primer golpe y termina en la lona

Números que explican por qué Colón perdió claramente con Estudiantes (RC)

Números que explican por qué Colón perdió claramente con Estudiantes (RC)

Tres detenidos por un violento asalto en el Puente Colgante

Tres detenidos por un violento asalto en el Puente Colgante

Maximiliano Pullaro, duro contra el gobierno nacional: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe

Maximiliano Pullaro, duro contra el gobierno nacional: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

¿Quién puede volver? Colón no para y ahora se enfoca en el partido límite ante Talleres (RE)

¿Quién puede volver? Colón no para y ahora se enfoca en el partido límite ante Talleres (RE)

Ovación
Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

La increíble debacle de Colón reflejada en los últimos 14 partidos

La increíble debacle de Colón reflejada en los últimos 14 partidos

El karma de Colón en las jugadas de balón detenido

El karma de Colón en las jugadas de balón detenido

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional