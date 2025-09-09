Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

La campaña de Colón es tan bochornosa, que este plantel se encargó de mancillar el prestigio que alcanzó el Cementerio de los Elefantes

Colón perdió más partidos de los que ganó en el Cementerio de los Elefantes.

Este plantel quedará en la historia de Colón . Y es que cuando se recuerden las peores campañas del Sabalero, el actual ocupará el primer lugar del podio.

A veces cuesta entender semejante deshonra , protagonizando una bochornosa campaña en la segunda categoría del fútbol argentino. Al punto tal que perdió 18 de los 30 partidos que disputó.

Pero lo es más indecorosa cuando se analiza el rendimiento en condición de local. Y es que Colón perdió más partidos de los que ganó en el Brigadier López.

Los actuales futbolistas se encargaron de humillar la historia que representa el Cementerio de los Elefantes, dejando que cualquier equipo venga a Santa Fe y se lleve un triunfo.

En lo que va de la competencia, Colón lleva jugados 15 partidos en el Brigadier López, de los cuales apenas ganó cinco, empató tres y perdió siete.

Así las cosas, sumó 18 puntos sobre 45 en disputa, con una efectividad de apenas el 40% y una diferencia de gol de -2, con nueve a favor y 11 en contra.

Pero además, suma cuatro partidos sin ganar como local, con tres derrotas y un empate. La última victoria en el Brigadier López fue ante Almirante Brown por 1-0.