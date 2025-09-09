Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Colón se negó a que el partido se juegue con público de Unión y en consecuencia se dispuso que el clásico sea a puertas cerradas

El próximo sábado a las 15, Unión y Colón disputarán una de las semifinales de la Copa Santa Fe . Dicho encuentro se llevará a cabo en el estadio Brigadier López.

Y si bien desde el ministerio de seguridad brindaban las garantías para que el cotejo se dispute con hinchas de las dos parcialidades, fue Colón el que se negó. Por ello, el mismo se desarrollará a puertas cerradas.

La palabra de Fernando Peverengo

Luego de la reunión, el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo aseguró: "El espíritu era jugar con ambas hinchadas, pero Colón rechazó la propuesta. Entendíamos que estaban dadas las condiciones de seguridad para que el partido se pueda jugar con ambas parcialidades, pero uno de los clubes no quiso jugar con público ni recibir la visita".

Para luego agregar: "Por reglamento se tenía que jugar en cancha de Colón porque es la cancha de menor jerarquía. Al no querer recibir hinchada de visitantes, me parece que es atinado también la igualdad de condiciones y por eso terminan resolviendo la Federación que el partido se juegue sin público".

Por último Peverengo manifestó: "No podemos concebir que no se puedan poner de acuerdo los dirigentes, en este caso Colón, para aceptar un partido. Nosotros estábamos convencidos que este partido debía ser con público visitante. El espíritu de Copa Santa Fe es con doble hinchada y nosotros así lo vamos a defender y vamos a seguir trabajando. Es un sin sabor porque entendemos que es un retroceso".

Posteriormente, Tristán Corazza secretario de la Federación santafesina de Fútbol manifestó: "El reglamento dice que el partido se debe jugar en la cancha del equipo de menor categoría de AFA. Colón no dio explicaciones pero desde un principio plantearon que sea con un solo público. A la parte de Unión no hay que decirles nada porque ellos siempre acompañaron, siempre estuvieron a disposición y en esta no dijeron nada".