Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

Colón podría confirmar su permanencia el próximo domingo ante Talleres (RE), y pelea por no descender con dicho rival, CADU y Almirante Brown.

9 de septiembre 2025 · 11:03hs
Qué les queda a Colón y sus rivales en la pelea por no descender

La derrota de Colón frente a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0 en el Brigadier López complicó aún más el panorama del equipo santafesino. El Sabalero cayó al puesto 16 de la Zona B, tras ser superado en la tabla por Almirante Brown, que venció a San Telmo y alcanzó las 29 unidades.

Con solo cuatro fechas por delante, la definición por la permanencia será dramática, ya que los dos últimos descenderán de categoría.

Cómo está la tabla

  • Almirante Brown: 29 puntos (16°)

  • Colón: 28 puntos (17°)

  • Defensores Unidos (CADU): 19 puntos (18°)

  • Talleres de Remedios de Escalada: 17 puntos (19°)

Lo que le queda a cada uno

Colón (28 pts)

  • Talleres de Remedios de Escalada (V)

  • Deportivo Morón (L)

  • Estudiantes de Buenos Aires (V)

  • Defensores Unidos (L)

Almirante Brown (29 pts)

  • Chacarita (V)

  • Defensores de Belgrano (L)

  • Estudiantes de Río Cuarto (V)

  • Talleres de Remedios de Escalada (L)

Defensores Unidos (19 pts)

  • Estudiantes de Buenos Aires (V)

  • Nueva Chicago (L)

  • Temperley (L)

  • Colón (V)

Talleres de Remedios de Escalada (17 pts)

  • Colón (L)

  • Mitre (V)

  • Chaco For Ever (L)

  • Almirante Brown (V)

Un cierre cargado de finales

El fixture ofrece un condimento especial: Colón todavía debe enfrentar a los dos rivales directos en la lucha por la permanencia. Primero visitará a Talleres de Escalada, y en la última fecha recibirá al CADU en el Brigadier, en un partido que puede ser decisivo.

Por su parte, Talleres también tiene duelos directos, ya que además de recibir a Colón, cerrará contra Almirante Brown. Justamente el equipo de Isidro Casanova, que hoy respira un poco más aliviado, también tendrá un calendario difícil con choques ante Chacarita y Estudiantes de Río Cuarto.

El CADU, que se encuentra más complicado, intentará recortar la diferencia en casa ante Chicago y Temperley, antes de visitar a Colón en la jornada final.

Final abierto

El margen es mínimo y la presión crece. Colón, que comenzó la temporada con la ilusión de pelear arriba, hoy se encuentra enredado en la lucha por la permanencia y afronta una recta final donde cada punto puede ser la diferencia entre el desahogo y un nuevo golpe histórico.

Colón podría concretar su permanencia en la categoría con solo empatar ante Talleres de Remedios de Escalada (no lo podrá superar este rival en las últimas fechas) y que el CADU pierda ante Estudiantes de Buenos Aires. Si gana debe esperar que no lo haga el conjunto de Zárate para ya confirmar su permanencia en la categoría.

