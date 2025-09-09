Unión tiene a uno de los dos mejores asistidores del Torneo Clausura

En lo que va de las siete fechas del Torneo Clausura, el defensor de Unión Mateo Del Blanco y el delantero de Barracas Facundo Bruera son los

Mateo Del Blanco tiene cuatro asistencias en los siete partidos que lleva jugados.

Con la llegada de Leonardo Madelón, el plantel de Unión se potenció y los resultados están a la vista. El Tate de a poco comienza a salir de las últimas posiciones de la tabla general y se consolida en zona de playoffs.

Y esa mejora se evidencia en los rendimientos individuales . Un claro ejemplo de ello es el nivel que viene mostrando Mateo Del Blanco. Afianzado como lateral izquierdo, en estas fechas, su aporte en ofensiva fue determinante.

Al punto tal que en las siete fechas que se llevan jugadas, Del Blanco es el máximo asistidor del Torneo Clausura junto con el delantero de Barracas Facundo Bruera. Ambos suman cuatro asistencias cada uno.

En el caso del defensor rojiblanco, la primera fue en la goleada ante Instituto, cuando Mauro Pittón convirtió el cuarto gol luego de una pelota cruzada que metió Del Blanco.

Posteriormente, en el cotejo ante Huracán, metió un centro preciso para que Marcelo Estigarribia de cabeza convirtiera el definitivo 1-1.

En tanto que en la victoria frente a Racing 3-2, Del Blanco ejecutó el tiro de esquina que terminó en el gol de cabeza de Estigarribia y luego con una gran corrida asistió a Cristian Tarragona quien convirtió el segundo gol del Tate.

Así las cosas, Del Blanco está protagonizando un gran campeonato, siendo clave su aporte en ataque, pero además mostrando una evolución en el aspecto defensivo.