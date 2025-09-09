Fin de ciclo en Sudamérica: los jugadores que se despiden de las Eliminatorias

No solo Argentina cierra un ciclo, sino que muchas otras selecciones pierden figuras claves en sus equipos.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 comienzan a marcar el final de ciclo para varias figuras históricas del continente.

El recambio generacional ya es una realidad y este martes significará la despedida de referentes que marcaron época en sus selecciones . En Argentina , por ejemplo, el defensor Nicolás Otamendi jugará su último partido oficial en esta competencia.

Además, se le suma el capitán Lionel Messi, quien expresó que podrían ser sus últimos encuentros en Eliminatorias Sudamericanas. Aun así, el jugador del Inter Miami no estará presente en el duelo ante Ecuador a las 20 (hora argentina).

Las despedidas, selección por selección

En cuanto a “La Tri” también habrá emociones fuertes con dos despedidas confirmadas: Hernán Galíndez, arquero nacionalizado y referente del equipo, afrontará su último compromiso en Eliminatorias, mientras que Enner Valencia, máximo goleador histórico, también dirá adiós a este certamen.

Colombia, uno de los seleccionados ya clasificados al Mundial, también verá la salida de dos emblemas: Camilo Vargas, arquero de experiencia, y Dayro Moreno, goleador incansable que atraviesa el tramo final de su carrera, dejarán atrás su participación en Eliminatorias.

Otro que vivirá un cierre especial es el paraguayo Roberto Fernández que, aunque su despedida será de visitante, tuvo su gran broche en Asunción, donde contribuyó al pasaje al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

En Perú, la situación es diferente, ya que el seleccionado no logró la clasificación y varios históricos se despedirán sin chances de jugar otra Copa del Mundo. Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano tendrán su última presentación en Lima.

Bolivia también será testigo de una despedida significativa, donde Carlos Lampe, uno de los arqueros más emblemáticos de la “Verde”, afrontará su último partido en Eliminatorias. Si bien el jugador dejó abierta la puerta a continuar en caso de llegar al Mundial, todo indica que su ciclo en estas instancias de clasificación llega a su fin.

Finalmente, Venezuela tendrá el adiós del mediocampista Tomás Rincón, referente y capitán durante más de una década, anunció que su duelo ante Colombia será su última aparición en Eliminatorias, salvo que la “Vinotinto” logre alcanzar el repechaje.