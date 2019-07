Jaguares XV arrancó con un triunfo la Currie Cup

En una jornada histórica, que incluyó la participación de Jaguares en la final del Personal Super Rugby, el equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe obtuvo una victoria por 50 a 43 ante Griffons, por la primera fecha de la First Division de la Currie Cup. El encuentro se desarrolló en el estadio HT Pelatona Projects, de la ciudad de Welkom.

Era la vuelta de un conjunto argentino a tierras sudafricanas, tras las cuatro participaciones de Pampas XV en la Vodacom Cup entre 2010 y 2013. El equipo capitaneado por Francisco Gorrisen, formado en Belgrano Athletic, marcó siete tries por intermedio de Gregorio del Prete (2), José Luis González, Julián Domínguez, Teo Castiglioni, Tomás Cubillas y Juan Pablo Castro. A su vez, Martín Elías anotó 6 conversiones y un penal para completar los 50 tantos de Jaguares XV.

«El debut lo viví con muchas ganas, ansiedad y nerviosismo, pero en el momento que ingresamos a la cancha todo quedó de lado. Fue un partido muy duro y físico. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con eso. Por suerte pudimos sacarlo adelante y eso es importante. Destaco las ganas de ganarlo que tuvimos siempre», afirmó Tomás Cubilla, wing de Alumni.

Por su parte, otro de los momentos para resaltar de esta fecha histórica, fue el regreso de Gonzalo Bertranou a un partido oficial. El medio scrum de Jaguares se refirió a su retorno, tras su operación del hombro, en febrero de este año: «No fue un día más hoy, tenía la cabeza puesta en muchos lados… arranqué la mañana muy nervioso porque jugaba Jaguares. Después me tocaba enfocarme en la vuelta a jugar con Jaguares XV. La verdad que lo viví con muchísima alegría, el hombro me respondió bien, me sentí bien físicamente y por eso estoy muy contento».

Luego detalló: «Fue un típico partido de primer torneo nuevo. En cuanto a los aspectos a mejorar, quizás la defensa ya que hemos recibido muchos tantos pero, por otro lado, también destaco el juego en ataque, porque fuimos muy efectivos y peligrosos cuando tuvimos la pelota», finalizó el mendocino formado en Los Tordos.

El próximo rival en esta competencia será Boland Cavalieres, que venció por 31 a 20 a Border. El encuentro por la segunda fecha se llevará a cabo el día sábado 13 de julio, como locales en Potchefstroom.