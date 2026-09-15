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La Selección Argentina jugará tres amistosos de local en la nueva fecha FIFA

La Selección Argentina volverá a presentarse en el país con una serie de tres amistosos que será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. ¿Dónde?

15 de septiembre 2026 · 14:42hs
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La Selección Argentina jugará tres amistosos de local en la nueva fecha FIFA

@Argentina

La Selección Argentina volverá a presentarse en el país con una serie de tres amistosos internacionales que se desarrollarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, en el marco de una nueva fecha FIFA.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará la seguidilla en el interior del país. El miércoles 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los tres compromisos.

Luego, el campeón del mundo tendrá dos presentaciones consecutivas en Buenos Aires. El sábado 3 de octubre se medirá con Burkina Faso en el estadio de River, mientras que cerrará la triple fecha el martes 6 ante Benín, también en el Monumental.

De esta manera, Argentina afrontará tres partidos en una semana, con un encuentro fuera de Buenos Aires y dos en el estadio de River, en una nueva oportunidad para que Scaloni continúe con la preparación y evaluación del plantel después de la final del Mundial perdida y varias bajas en el plantel, principalmente, el retiro de Lionel Messi.

¿Qué pasará con las sanciones en la Selección Argentina?

Debido a las sanciones impuestas por la FIFA tras los incidentes en el Mundial 2026, varios integrantes de la Selección no podrán jugar en los próximos partidos del equipo: Leandro Paredes no podrá estar presente durante 10 partidos (además de recibir una multa de 90.000 USD por la gresca en la final ante España), Nahuel Molina se perderá 7 encuentros (multa de 90.000 USD), el ayudante de campo Roberto Ayala estará suspendido por 3 fechas (multa de 30.000 USD) y Thiago Almada quedará fuera por 1 partido (multa de 30.000 USD).

Aunque la FIFA aprobó que los futbolistas puedan cumplir sus sanciones durante los partidos amistosos de Clase A, Paredes, Molina y Ayala podrá limpiar la suspensión en los próximos duelos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, ya que al no ser considerados partidos de esa categoría, no contarán para purgar las fechas.

El único que si podrá sumar minutos ante los encuentros con los países africanos será Almada, ya que solo se perderá el primer partido frente a Bolivia.

Por su parte, la AFA —que fue multada con 321.000 USD por conducta incorrecta, cánticos discriminatorios y la bandera de Malvinas, y sufrirá un 50 por ciento de reducción de aforo de local— ya solicitó los fundamentos del fallo para apelar las penas.

Selección Argentina Bolivia Córdoba
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